فعاليات اليوم.. افتتاح معرض دمنهور للكتاب وحفل أحمد الكحلاوي بالسامر

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم، الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
افتتاح الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، المقرر افتتاحها في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة، ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.
تقام أكبر احتفالية دولية بعنوان "دعوني أناجي حبيبي" ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة أكبر تجمع من فرق الإنشاد وفن السماع والمقامات الروحية والرقص الصوفى المولوى من مختلف ثقافات الشعوب، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.
يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا للتصوير الفوتوغرافي وعرض أفلام وثائقية بالتعاون مع المتحف اليوناني الروماني، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في تمام الساعة الـ 11.30 ظهراً بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 أكتوبر المقبل، يضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد.
تستضيف مكتبة ديوان سينما راديو بوسط البلد، حفل توقيع ومناقشة كتاب "رحلة الحياة" للدكتورة هنا أبو الغار، والصادر عن دار الشروق، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك في مقر المكتبة: مكتبة ديوان سينما راديو - ش طلعت حرب بوسط البلد - القاهرة.
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الساعة السادسة مساءً ندوة بقاعة الأوديتوريوم لمناقشة رواية هذا جناه الأدب على أحلام للأديبة نهى عاصم، ويناقش الرواية النقاد: الدكتور أحمد الصغير الغربية والدكتورة عبير يحيي من سوريا
والدكتور وافية حملاوي الجزائر، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.
يحيى شيخ المداحين أحمد الكحلاوي حفل المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.
MENAFN25092023000132011024ID1107140137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.