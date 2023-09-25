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فعاليات اليوم.. افتتاح معرض دمنهور للكتاب وحفل أحمد الكحلاوي بالسامر

9/25/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم، الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



افتتاح الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، المقرر افتتاحها في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة، ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.



تقام أكبر احتفالية دولية بعنوان "دعوني أناجي حبيبي" ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة أكبر تجمع من فرق الإنشاد وفن السماع والمقامات الروحية والرقص الصوفى المولوى من مختلف ثقافات الشعوب، والمقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.



يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا للتصوير الفوتوغرافي وعرض أفلام وثائقية بالتعاون مع المتحف اليوناني الروماني، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في تمام الساعة الـ 11.30 ظهراً بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 أكتوبر المقبل، يضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد.



تستضيف مكتبة ديوان سينما راديو بوسط البلد، حفل توقيع ومناقشة كتاب "رحلة الحياة" للدكتورة هنا أبو الغار، والصادر عن دار الشروق، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك في مقر المكتبة: مكتبة ديوان سينما راديو - ش طلعت حرب بوسط البلد - القاهرة.



ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، الساعة السادسة مساءً ندوة بقاعة الأوديتوريوم لمناقشة رواية هذا جناه الأدب على أحلام للأديبة نهى عاصم، ويناقش الرواية النقاد: الدكتور أحمد الصغير الغربية والدكتورة عبير يحيي من سوريا
والدكتور وافية حملاوي الجزائر، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يحيى شيخ المداحين أحمد الكحلاوي حفل المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.







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