صدر حديثًا.. سمية رواية لبنانية لـ وضاح شرارة تستكشف جيلا كاملا من النساء

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار نوفل، فى لبنان، رواية بعنوان "سمية" للكاتب وضاح شرارة، الذي يعد واحدًا من أبرز الأكاديميين والكتاب والمثقفين اللبنانيين.

تقول دار نوفل: مرة أخرى، يكتب وضاح شرارة رواية جديدة هي "سمية"، بعد تجربته الروائية الأولى "أمس اليوم". وهو من أبرز الأكاديميين والكتاب والمثقفين اللبنانيين، وأكثرهم غزارة وحضوراً منذ السبعينيات حتى اليوم، حيث تفرغ طوال عقود إلى نشر الكتب النقدية في مجالات الاجتماع والسياسة والثقافة.

وفي حين يخوض وضاح شرارة مجال الرواية، فإنه ينتقي شخصيات تنتمي إلى حقبات اجتماعية غنية بتحولاتها. "سمية رميزان"، بطلة روايته الجديدة، هي ابنة المدينة، لكنها أيضاً ابنة بعض تحولاتها الاجتماعية التي تترك أثراً كبيراً على شخصيتها. تترك المدينة من أجل وظيفة وزواج، قبل أن تقرر العودة إليها نهائياً.

رواية سمية للكاتب اللبنانى وضاح شرارة

يتتبع وضاح شرارة حياتها، بتفاصيلها اليومية، وبالقرارات التي اتخذتها في علاقاتها الزوجية والعائلية والوظيفية... إنه بورتريه فردي لسمية كابنة وكزوجة وكامرأة عاملة، لكنه كلما أوغل بعمقٍ في شخصيتها، طاول مشاغل مشتركة لجيل كامل من النساء.

من أجواء رواية "سمية" نقرأ:

"استرخى جسم الأم لحظةً، ظنت سمية أن أمها، في الأثناء، أُغمي عليها، على ما كان يحدث في الأسابيع الأولى بعد ولاداتها المجهدة والمتقاربة. ونعتت سمية نفسها بالشؤم، لعنتها وهي تحوط كتفي أمها وصدرها، وتحس نعومة القماش الذي خيط ثوبها به، وتشم ماء الورد الذي تغمس فيه الأم القطن صباحاً، وتمسح به مسحاً خفيفاً جانبَي جبهتها وأذنَيها وأعلى رقبتها. وانتابها غثيانٌ خفيفٌ قبل أن يغشاها الهلع حين بدا لها أن جسم أمها كله لين، ويكاد يفتقر إلى العظام وصلابتها".

يشار إلى أن وضاح شرارة – كاتب وصحافي ومترجم لبناني. ولد في 1942. درس الفسلفة والاجتماعيات في الجامعة اللبنانية. كتب في التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري، اللبناني والعربي، وفي اجتماعيات المدينة.

من كتبه الأخيرة: "ترجمة النساء" (2015)، و"أحوال أهل الغيبة" (2018). نقل إلى العربية أعمالاً لأنور عبد الملك، وأنطونيو غرامشي، وك. كاستورياديس، وأ. سولسجنتسين ورينيه شار وباول تسيلان وجان تارديو وآنا أخماتوفا، وصدرت روايته الأولى "أمس اليوم" (2022) عن دار نوفل.