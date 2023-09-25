إيه الفرق .. أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 15 Pro وiphone 14 Pro

(MENAFN
- Youm7) كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Ma× كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الإختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro
iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179 المعالج: من نوع A17 Pro الرامات : 8GB نظام التشغيل: iOS (17.×) البطارية: 3247 mAh الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF) ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS) الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF)) الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
iPhone 14 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179 المعالج: من نوع A16 Bionic الرامات: 6GB
نظام التشغيل: iOS (16.×) البطارية: 3200 mAh الكاميرا الخلفية:
رئيسية : بدقة 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF) ثانوية: بدقة 12 MP (Telephoto, OIS, PDAF) الثالثة :بدقة
12 MP (Urtla-wide, PDAF)
الكاميرا الأمامية: 12 MP (Time-of-Flight (ToF), Autofocus, HDR) الأبعاد: تبلغ 147.46 × 71.45 × 7.85 ملم
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