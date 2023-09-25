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طريقة إلغاء متابعة قناة واتساب.. اعرف الخطوات

9/25/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت واتساب رسميًا ميزة القنوات الخاصة بها، تتيح هذه الميزة الجديدة للأفراد تلقي التحديثات المهمة بطريقة أكثر تخصيصًا، وتؤكد شركة ميتا، الشركة الأم لتطبيق واتساب، على هدفها المتمثل في إنشاء خدمة بث خاصة باستخدام ميزة قنوات واتساب. ما هي قنوات الواتساب؟

تعمل ميزة القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، ما يمكّن المسئولين من مشاركة مجموعة متنوعة من المحتوى بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

وتعمل الشركة بنشاط على تطوير دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في اكتشاف القنوات التي تتوافق مع تفضيلاتهم.
سيمكن هذا الدليل المستخدمين من استكشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية المفضلة وتحديثات السلطة المحلية والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار الانضمام إلى قنوات واتساب من خلال اتباع روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو عبر الإنترنت. إلغاء متابعة قناة على واتساب

إذا كنت ترغب في إلغاء متابعة قناة، فيمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكنك اختيار إلغاء متابعة القناة في أي وقت.

عند إلغاء المتابعة لن تتلقى إشعارات أو ترى تحديثات في قسم القنوات ضمن علامة تبويب التحديثات
افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي
انتقل إلى علامة التبويب التحديثات
افتح القناة التي ترغب في إلغاء متابعتها
اضغط على قائمة النقاط الثلاث وحدد إلغاء المتابعة

قم بالتأكيد بالضغط على إلغاء المتابعة

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