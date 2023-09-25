أبل تنقل إنتاج Iphone من الصين إلى الهند وتهدف لـ 40 مليار دولار فى 5 سنوات

MENAFN - Youm7) قامت شركة Apple بنقل ما قيمته 7 مليارات دولار من إنتاج iPhone من الصين إلى الهند، وفقًا لمسئول حكومي لم يذكر اسمه في تقرير جديد، بحسب ما جاء على موقع 9to5mac.

ويقول المسئول نفسه إن شركة أبل تخطط للوصول إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تقوم الشركة بتسريع خططها لتقليل اعتمادها على الصين.

لقد كانت حاجة شركة آبل إلى تقليل اعتمادها على الصين كمركز تصنيع واضحة لسنوات عديدة، لكن تأثير الوباء في أكبر مصنع لتجميع هواتف iPhone في العالم أكد بالفعل على المشكلة، وتشير التقديرات إلى أن الاضطراب المرتبط بـCOVID-19 كلف الشركة مليار دولار أسبوعيًا.

ويُنظر إلى الهند على أنها الأمل الرئيسي لشركة أبل عندما يتعلق الأمر بنقل الإنتاج خارج الصين، أشار تقرير العام الماضي إلى أنه يمكن تصنيع ربع جميع أجهزة iPhone في الهند بحلول عام 2025، وأشار تقرير لاحق إلى أن هذا قد يرتفع إلى نصف جميع أجهزة iPhone بحلول عام 2027.

لقد علمنا في وقت سابق من هذا العام أن شركة Foxconn، الشركة الرئيسية لتجميع أجهزة iPhone التابعة لشركة Apple، قد بدأت في إنشاء مصنعين جديدين لأجهزة iPhone في الهند، وأن الحوافز الحكومية الجديدة تعني أنه من المتوقع أيضًا أن يبدأ إنتاج iPad هناك قريبًا.

7 مليار دولار قيمة إنتاج iPhone في الهند

تخطط شركة Apple، صانعة أجهزة iPhone، لزيادة الإنتاج في الهند بأكثر من خمسة أضعاف إلى حوالي 40 مليار دولار، في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، وفقًا لمصادر حكومية، وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الشركة تجاوزت علامة الإنتاج البالغة 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية.

في نفس السنة المالية، بلغ إجمالي إنتاج iPhone من شركة أبل

191 مليار دولار، مما يجعل الهند نسبة صغيرة جدًا من إجمالي الإنتاج حاليًا، ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن سعي شركة أبل إلى زيادة إنتاج iPhone في الهند بشكل كبير مع استمرار التوترات مع الصين.

تغيير كبير هذا العام في أبل



بدأت شركة آبل العام الماضي إنتاج iPhone 14 في الهند في غضون أسابيع من الإطلاق، ونجحت هذا العام في إطلاق إنتاج iPhone 15 بشكل متزامن.

لأول مرة، ستبيع شركة Apple طرازات iPhone جديدة مصنوعة في الهند في يوم الإطلاق (عبر بلومبرج)، وهذا يعني أن جهاز iPhone 15 الذي تشتريه في 22 سبتمبر كان من الممكن أن يتم تصنيعه في الهند، وهي علامة على أن البنية التحتية لسلسلة التوريد العالمية لشركة Apple تتخذ خطوات مهمة للتوسع خارج الصين.