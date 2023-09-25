خطوة بخطوة.. كيفية ضبط إعدادات خصوصية الإعلانات الجديدة فى Chrome

MENAFN - Youm7) تعد إدارة خصوصيتك عبر الإنترنت أمرًا في غاية الأهمية، ويدعي Google Chrome، أحد متصفحات الويب الأكثر استخدامًا، فهو مخصص لتعزيز سلامتك عبر الإنترنت وحماية خصوصيتك أثناء تصفحك عبر الإنترنت، ومع تقديم الميزات الجديدة، أصبح لديك الآن المزيد من التحكم في كيفية استهداف المعلنين لك بالإعلانات.وقد أصبحت هذه الميزات متاحة تدريجيًا على كل من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Android، ما يوفر لك تجربة إعلانية مخصصة تحترم تفضيلاتك، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إدارة إعدادات خصوصية إعلانك في Chrome والتأكد من حصولك على تجربة إعلانية مخصصة تتوافق مع تفضيلاتك. اتبع التعليمات





1. الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلان قبل أن تتمكن من ضبط تفضيلات إعلاناتك في Chrome، يتعين عليك الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلانات. إليك الطريقة:افتح Chrome: على جهازك، حدد موقع تطبيق Chrome وافتحه. انتقل إلى الإعدادات: في الزاوية العلوية اليمنى من واجهة Chrome، سترى ثلاث نقاط رأسية. اضغط على هذه النقاط لفتح القائمة، ثم حدد "الإعدادات". الخصوصية والأمان: في قائمة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر على "الخصوصية والأمان". يتيح لك هذا الخيار التحكم في جوانب مختلفة من خصوصيتك على الإنترنت. خصوصية الإعلان: ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، ستجد خيارًا يسمى "خصوصية الإعلان". اضغط عليها للوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلان. 2. إدارة ميزات الإعلان بمجرد الوصول إلى إعدادات خصوصية الإعلان، يمكنك إدارة ميزات إعلانية معينة وفقًا لتفضيلاتك. هيريس كيفية القيام بذلك: حدد ميزة الإعلان: ضمن قسم "خصوصية الإعلان"، سترى قائمة بميزات الإعلان التي يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تحدد هذه الميزات كيفية تعامل Chrome مع المعلومات المتعلقة بإعلانك. اختر ميزة الإعلان التي ترغب في تخصيصها من خلال النقر عليها. 3. إدارة موضوعات الإعلان يقوم Chrome بتخصيص تجربتك الإعلانية من خلال ملاحظة اهتماماتك بناءً على مواقع الويب التي تزورها وعدد مرات زيارتك لها. يمكنه مشاركة ما يصل إلى ثلاثة موضوعات مع مواقع الويب لضمان مشاهدة الإعلانات ذات الصلة. ومع ذلك، يمكنك حظر المواضيع التي لا تريد مشاركتها. إليك الطريقة:حظر المواضيع: لمنع مشاركة مواضيع إعلانية معينة مع مواقع الويب، اتبع الخطوات التالية:

- افتح Chrome: على جهازك، قم بتشغيل تطبيق Chrome.

- إعدادات الوصول: اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من متصفح Chrome لفتح القائمة، ثم حدد "الإعدادات".- انتقل إلى خصوصية الإعلان: في قائمة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر على "الخصوصية والأمان". - حدد موضوعات الإعلان: ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، ستجد "خصوصية الإعلان" و"موضوعات الإعلان". اضغط على "موضوعات الإعلان" لإدارة اهتماماتك الإعلانية.- حظر المواضيع: ضمن "موضوعاتك"، سترى قائمة بالموضوعات بناءً على سجل التصفح الحديث. حدد المواضيع التي ترغب في حظرها.