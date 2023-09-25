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طريقة مشاركة موقعك فى تطبيق الرسائل على Iphone

9/25/2023 11:29:37 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة Apple أكبر تحديث للبرنامج لهذا العام، iOS 17 مع عدد كبير من الميزات الجديدة، إلى جانب وضع الاستعداد وNameDrop والميزات الجديدة الأخرى، يوفر آخر تحديث لنظام iOS 17 من Apple أيضًا ميزة أمان سهلة الاستخدام تسمى "Check-In".
ففي محادثة iMessage على تطبيق الرسائل، يمكنك السماح للآخرين بمعرفة مكانك (أو معرفة مكانهم) باستخدام مشاركة الموقع. مشاركة موقعك وتحديثه تلقائيًا

عند مشاركة موقعك في محادثة بالرسائل، يتم تحديثه في الوقت الفعلي مباشرة في المحادثة. عندما يسأل شخص ما "أين أنت؟"، يمكنك مشاركة موقعك من خلال الضغط على الموقع الحالي (فوق لوحة المفاتيح)، أو القيام بما يلي:

- افتح تطبيق الرسائل
على iPhone. - ابدأ رسالة جديدة أو افتح محادثة، ثم قم بأحد مما يلي: - اضغط على زر التطبيقات، اضغط على موقع، ثم اضغط على مشاركة. - اضغط على اسم الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه في الجزء العلوي من المحادثة، ثم اضغط على مشاركة الموقع أو مشاركة موقعي. - حدد المدة التي تريد مشاركة موقعك خلالها. - اضغط على"لأجل غير مسمى" إذا كنت تريد مشاركة موقعك إلى أن تتوقف عن مشاركته يدويًا. - اضغط على زر إرسال لإرسال موقعك، (أو اضغط على زر إزالة التطبيق من الرسالة إذا غيَّرت رأيك).

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