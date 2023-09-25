وزير النفط والبيئة يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية لحماية البيئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أهمية تعزيز مسارات التعاون الاستراتيجي مع مختلف المنظمات والمؤسسات العالمية المتخصصة في المشاريع الوقائية والداعمة لحماية البيئة بما يتوازى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنمية القدرات الفنية واللوجستية وتبادل الخبرات والتجارب لرفع مستويات الاستعداد والتأهب في مختلف الظروف.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة فانيا دي ستيفاني الرئيس التنفيذي لشركة ( OSRL ) العالمية، حيث أشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به الشركة في حماية البيئة البحرية ومواجهة الكوارث الطبيعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار الوزير إلى الحرص على مواصلة تطوير القدرات والإمكانيات اللازمة لتعزيز الاحترافية وسرعة الاستجابة في مواجهة حوادث الانسكابات النفطية وحماية السواحل والمياه الإقليمية.
يُشار إلى أن شركة ( OSRL ) تُعدّ واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الاستجابة للانسكابات النفطية، وتمتلك 12 موقعًا في مختلف أنحاء العالم، وتتخذ من مملكة البحرين مقراً رئيسياً لها في المنطقة.
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