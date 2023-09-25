وزير النفط والبيئة يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية لحماية البيئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الوقائية‭ ‬والداعمة‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة‭ ‬بما‭ ‬يتوازى‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬القدرات‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتأهب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭.‬‮

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬الدكتورة‭ ‬فانيا‭ ‬دي‭ ‬ستيفاني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ (‬ OSRL ‭) ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬ومواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬‮

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وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاحترافية‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حوادث‭ ‬الانسكابات‭ ‬النفطية‭ ‬وحماية‭ ‬السواحل‭ ‬والمياه‭ ‬الإقليمية‭.‬‮

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يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ (‬ OSRL ‭) ‬تُعدّ‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬للانسكابات‭ ‬النفطية،‭ ‬وتمتلك‭ ‬12‭ ‬موقعًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وتتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬