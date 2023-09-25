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بتلكو تفتتح ثلاثة متاجر رقمية لخدمة الزبائن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

9/25/2023 11:29:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬افتتاح‭ ‬متاجر‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬رئيسية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬الرقمية‭ ‬مستقلة‭ ‬تمامًا،‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلّبات
الزبائن‭. ‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬جميع‭ ‬خدمات‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬أساليب‭ ‬الحياة‭ ‬المختلفة‭ ‬للزبائن،‭ ‬مما‭ ‬يُمكنهم‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬في‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬يناسبهم‭.‬

وبهذا‭ ‬فإن‭ ‬فروع‭ ‬بتلكو‭ ‬الرقمية‭ ‬الجديدة‭ ‬تتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬إمكانية‭ ‬إتمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعاملات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمة‭ ‬تسجيل‭ ‬شرائح‭ ‬الهاتف‭ ‬لباقات‭ ‬الدفع‭ ‬الشهري‭ ‬ومسبق‭ ‬الدفع‭ ‬والحصول‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬المنزلي‭ ‬بخطوات‭ ‬سهلة‭ ‬فقط‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬ترقية‭ ‬باقاتهم‭ ‬واستبدال‭ ‬شرائح‭ ‬الهاتف‭ ‬والشرائح‭ ‬الإلكترونية‭ (‬ eSIM ‭)‬،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الأجهزة‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المعاملات‭ ‬الشائعة‭ ‬اليومية‭ ‬أيضًا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬المتجر‭ ‬الرقمي،‭ ‬مثل‭ ‬دفع‭ ‬الفواتير‭ ‬وإعادة‭ ‬تعبئة‭ ‬قسائم‭ ‬الشحن‭.‬

وقالت‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لقطاع‭ ‬المستهلكين‭ ‬أسيل‭ ‬مطر‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬بتلكو‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬الرقمية‭ ‬المستقلة‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬رائعًا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‮»‬‭.
‬وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬مع‭ ‬تسارع‭ ‬تقدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬الرقمي،‭ ‬تدرك‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬أهمية‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬خدمات‭ ‬اتصالات‭ ‬سهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭. ‬يهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للزبائن‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يناسبهم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬وتصميم‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬المتقدمة،‭ ‬تعمل‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬تجزئة‭ ‬سلسة‭ ‬وثرية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬الزبائن‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إسعاد‭ ‬زبائننا‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

تقع‭ ‬متاجر‭ ‬بتلكو‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬مجمع‭ ‬العلوي،‭ ‬ومحطة‭ ‬بترول‭ ‬إن‭ ‬آند‭ ‬أوت‭ ‬في‭ ‬الحد،‭ ‬ومحطة‭ ‬‮«‬المحطة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجنبية،‭ ‬وجميعها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭.‬

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