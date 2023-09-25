بتلكو تفتتح ثلاثة متاجر رقمية لخدمة الزبائن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، افتتاح متاجر رقمية جديدة في ثلاثة مواقع رئيسية داخل مملكة البحرين، وتعتبر هذه المتاجر الرقمية مستقلة تمامًا، تم تصميمها بناء على احتياجات ومتطلّبات
الزبائن. ستوفر هذه المتاجر جميع خدمات شركة بتلكو على مدار الساعة بما يتناسب مع أساليب الحياة المختلفة للزبائن، مما يُمكنهم من إنجاز المعاملات بشكل سلس في دقائق معدودة وفي أي وقت يناسبهم.
وبهذا فإن فروع بتلكو الرقمية الجديدة تتيح للزبائن إمكانية إتمام العديد من المعاملات، بما في ذلك خدمة تسجيل شرائح الهاتف لباقات الدفع الشهري ومسبق الدفع والحصول عليها بشكل فوري، إلى جانب الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي بخطوات سهلة فقط. إضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن ترقية باقاتهم واستبدال شرائح الهاتف والشرائح الإلكترونية ( eSIM )، والتحقق من توافر الأجهزة. كما ان المعاملات الشائعة اليومية أيضًا جزء من إمكانيات المتجر الرقمي، مثل دفع الفواتير وإعادة تعبئة قسائم الشحن.
وقالت المدير العام لقطاع المستهلكين أسيل مطر: «نحن فخورون بأن بتلكو هي شركة الاتصالات الأولى في المملكة التي تقوم بإطلاق هذه المتاجر الرقمية المستقلة. إن هذه الخطوة تعد إنجازًا رائعًا يتماشى مع التزامنا بالابتكار والتركيز على احتياجات الزبائن».
وأضافت قائلة: «مع تسارع تقدم التكنولوجيا والطلب المتزايد على التفاعل الرقمي، تدرك شركة بتلكو أهمية الحاجة إلى توافر خدمات اتصالات سهل الوصول إليها. يهدف إطلاق هذه المتاجر الرقمية المتطورة إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية للزبائن مما يضمن إمكانية الوصول إلى خدمات بتلكو في الوقت الذي يناسبهم، من دون الحاجة إلى الانتظار».
وتابعت قائلة: «ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وتصميم تجربة المستخدم المتقدمة، تعمل شركة بتلكو على خلق تجربة تجزئة سلسة وثرية تهدف إلى تجاوز توقعات الزبائن. كما نتطلع إلى إسعاد زبائننا ووضع معايير جديدة لهذا القطاع».
تقع متاجر بتلكو الرقمية في موقف سيارات مجمع العلوي، ومحطة بترول إن آند أوت في الحد، ومحطة «المحطة» في الجنبية، وجميعها تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
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