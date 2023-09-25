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جمعية البحرين الهند تستضيف غداءً خاصًا لاستقبال سفير الهند الجديد

9/25/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استضافت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الهند،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬بارزة‭ ‬مكرسة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأقوى‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والهند،‭ ‬غداءً‭ ‬خاصًا‭ ‬لاستقبال‭ ‬فينود‭ ‬ك‭ ‬جاكوب،‭ ‬سفير‭ ‬الهند‭ ‬الجديد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

في‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬فينود‭ ‬ك‭ ‬جاكوب‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬للترحيب‭ ‬الحار‭ ‬الذي‭ ‬لقيه‭ ‬منذ‭ ‬تقديم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬لسمو‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬النائب‭ ‬الملكي‭ ‬تحيات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للمكرمة‭ ‬السيدة‭ ‬دروبادي‭ ‬مورمو،‭ ‬رئيسة‭ ‬الهند،‭ ‬وقدّم‭ ‬تحياته‭ ‬الخاصة‭ ‬للسيدة‭ ‬مورمو‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭. ‬أبرز‭ ‬السفير‭ ‬جاكوب‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الدولتين،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬تقدير‭ ‬البحرين‭ ‬لإنجازات‭ ‬الهند‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مهمة‭ ‬تشاندرايان‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬والرئاسة‭ ‬الناجحة‭ ‬للهند‭ ‬لمجموعة‭ ‬العشرين‭. ‬ولاحظ‭ ‬دعم‭ ‬البحرين‭ ‬لمشروع‭ ‬الممر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬سيصل‭ ‬الهند‭ ‬بأوروبا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬أضاف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمعة،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الهند،‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الجمعية‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬والبحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬هيئات‭ ‬الأعمال‭ ‬الهندية،‭ ‬والزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬للهند،‭ ‬والفعاليات‭ ‬التواصلية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬والاقتصادي‭ ‬الجديد‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬والازدهار‭ ‬الأمني‭ ‬الشامل‭ (‬ C ‭-‬ SIPA ‭)‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يضع‭ ‬ذلك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ميزاني‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتجارة‭ ‬مع‭ ‬الهند،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الهند‭ ‬متحمسون‭ ‬لدفع‭ ‬آفاق‭ ‬تعاون‭ ‬تجاري‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الهندية‭. ‬نتطلع‭ ‬إليكم‭ ‬وإلى‭ ‬سفارة‭ ‬الهند‭ ‬للدعم‮»‬‭. ‬ختم‭ ‬جمعة‭ ‬كلمته‭ ‬بدعوة‭ ‬السفير‭ ‬جاكوب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفال،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬السفير‭ ‬جاكوب‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والهند‭. ‬السفير‭ ‬جاكوب،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬قام‭ ‬بالفعل‭ ‬بالتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الجالية‭ ‬الهندية‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الثقافية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الاستقلال‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭. ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬جمعة‭ ‬إعجابه‭ ‬بمسار‭ ‬السفير‭ ‬جاكوب‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الواسع‭ ‬وخبرته‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬والصين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجادته‭ ‬للغة‭ ‬الماندرين‭. ‬في‭ ‬دوره‭ ‬السابق‭ ‬كنائب‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬سريلانكا،‭ ‬لعب‭ ‬السفير‭ ‬جاكوب‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وتمثيل‭ ‬سياسات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للهند،‭ ‬ودعم‭ ‬سريلانكا‭ ‬خلال‭ ‬أزمتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

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