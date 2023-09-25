جمعية البحرين الهند تستضيف غداءً خاصًا لاستقبال سفير الهند الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استضافت جمعية البحرين الهند، وهي منظمة بارزة مكرسة لتعزيز العلاقات الأقوى بين البحرين والهند، غداءً خاصًا لاستقبال فينود ك جاكوب، سفير الهند الجديد لمملكة البحرين.
في كلمته في الاحتفال أعرب السفير فينود ك جاكوب عن امتنانه للترحيب الحار الذي لقيه منذ تقديم أوراق اعتماده لسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقد نقل النائب الملكي تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمكرمة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة الهند، وقدّم تحياته الخاصة للسيدة مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي. أبرز السفير جاكوب الروابط القوية بين الدولتين، حيث أكد تقدير البحرين لإنجازات الهند الأخيرة، بما في ذلك مهمة تشاندرايان 3 إلى القمر والرئاسة الناجحة للهند لمجموعة العشرين. ولاحظ دعم البحرين لمشروع الممر الاقتصادي الذي سيصل الهند بأوروبا من خلال منطقة الشرق الأوسط. أضاف عبدالرحمن محمد جمعة، رئيس جمعية البحرين الهند، التأكيد على التزام الجمعية بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الهند والبحرين، مشيرًا إلى الاتفاقات الموقعة مع هيئات الأعمال الهندية، والزيارات الرسمية للهند، والفعاليات التواصلية التي تهدف إلى تيسير فرص الأعمال بين البلدين. وأشار إلى الاتفاق الأمني والاقتصادي الجديد بين البحرين والولايات المتحدة، المعروف باسم اتفاقية التكامل والازدهار الأمني الشامل ( C - SIPA )، قائلاً: «يضع ذلك البحرين في موقف ميزاني فيما يتعلق بالتجارة مع الهند، ونحن في جمعية البحرين الهند متحمسون لدفع آفاق تعاون تجاري جديدة مع الشركات الهندية. نتطلع إليكم وإلى سفارة الهند للدعم». ختم جمعة كلمته بدعوة السفير جاكوب للمشاركة في الاحتفال، معبرًا عن ثقته في قدرة السفير جاكوب على تعزيز العلاقات بين البحرين والهند. السفير جاكوب، الذي تولى منصبه في 4 أغسطس 2023، قام بالفعل بالتفاعل مع الجالية الهندية النابضة بالحياة وشارك في الاحتفالات الثقافية، بما في ذلك يوم الاستقلال الهندي في 15 أغسطس. قدم السيد جمعة إعجابه بمسار السفير جاكوب الدبلوماسي الواسع وخبرته في العلاقات بين الهند والصين، بالإضافة إلى إجادته للغة الماندرين. في دوره السابق كنائب المفوض العام في سريلانكا، لعب السفير جاكوب دورًا حيويًا في إدارة المساعدات الإنسانية أثناء جائحة كوفيد-19، وتمثيل سياسات الدبلوماسية الاقتصادية للهند، ودعم سريلانكا خلال أزمتها الاقتصادية في عام 2022.
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