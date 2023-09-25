((ABC)) يطرح منصة مدفوعات فورية للمؤسسات باستخدام تقنية البلوك تشين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بنك ABC ‭

‬هو‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يقوم‭ ‬بإطلاق‭ ‬نظام‭ ‬سريع‭ ‬للمدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬قنوات‭ ‬مالية‭ ‬محددة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬باستخدام‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬كوين‭ ‬سيستيمز‭. ‬وتعتمد‭ ‬كوين‭ ‬سيستيمز‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬البلوك‭ ‬تشين،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬شبكة‭ ‬مدفوعات‭ ‬وسجل‭ ‬حسابات‭ ‬للودائع،‭ ‬وهي‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬أونيكس‭ ‬التابعة‭ ‬لجي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإطلاق‭ ‬التجريبي‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفع‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المصرف‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬منها‭ ‬دمج‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬بلوك‭ ‬تشين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬رشيد‭ ‬المعراج،‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تعاوننا‭ ‬الوثيق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬لتجربة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬باستخدام‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجن‭ ‬كوين‭ ‬سيستيمز،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬الإطلاق‭ ‬التجريبي‭ ‬لهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬محلي‭. ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تقنيات‭ ‬محدثة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬المدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبالتالي‭ ‬يحفز‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬نشيد‭ ‬بجهود‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬ونثني‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بتطوير‭ ‬خدماته‭ ‬المصرفية‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬العالمية‭ ‬الحديثة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭: ‬‮«‬بصفتنا‭ ‬بنك‭ ‬متمركز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ونزاول‭ ‬أعمالنا‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬قارات‭ ‬مختلفة،‭ ‬فنحن‭ ‬نبحث‭ ‬دائمًا‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬ابتكارات‭ ‬الصيرفة‭ ‬العالمية‭ ‬لنجلبها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭. ‬إن‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬لتسوية‭ ‬المدفوعات‭ ‬عالية‭ ‬القيمة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمة‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬كوين‭ ‬سيستيمز‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬التسوية‭ ‬المالية‭ ‬التقليدية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وتحقيق‭ ‬منافع‭ ‬مالية‭ ‬للعملاء‭. ‬نواصل‭ ‬التزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬مشهد‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الإقليمي‭. ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬شريكنا‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬وقيادته‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬كما‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لجي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مدفوعات‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬نافين‭ ‬ماليلا،‭ ‬رئيس‭ ‬أونيكس‭ ‬كوين‭ ‬سيستيمز‭: ‬‮«‬يُعد‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تبنت‭ ‬حل‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬كوين‭. ‬يسعدنا‭ ‬إطلاق‭ ‬عرض‭ ‬المدفوعات‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بين‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬باستخدام‭ ‬شبكات‭ ‬سجل‭ ‬حسابات‭ ‬موزعة‭. ‬سيتيح‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬تنفيذ‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ومؤكد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تجزئتها‮»‬‭.‬

يهدف‭ ‬فريق‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورجان‭ ‬سيستيمز‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المعقدة‭ ‬للمدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬وتبسيط‭ ‬احتياجات‭ ‬تمويل‭ ‬السيولة‭ ‬للعملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬خزينة‭ ‬الشركات‭. ‬وبينما‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬بعملة‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومواقع‭ ‬تشمل‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وسنغافورة‭ ‬وهونج‭ ‬كونج،‭ ‬توجد‭ ‬هناك‭ ‬خطط‭ ‬لإضافة‭ ‬قنوات‭ ‬مالية‭ ‬إضافية‭ ‬وعملات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬اليورو‭. ‬سيمثل‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬تالية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الطرح‭ ‬المخطط‭ ‬لحلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الآلية‭ ‬عاملًا‭ ‬ممكنًا‭ ‬للشركات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المدفوعات‭ ‬الآلية‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أحداث‭ ‬خاصة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيتيح‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬إدارة‭ ‬خزينة‭ ‬ديناميكية‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭. ‬

يُعد‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الذي‭ ‬يواكب‭ ‬المستقبل‭ ‬وينوع‭ ‬عروض‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬أفضل‭ ‬الابتكارات‭ ‬المصرفية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭. ‬

وقد‭ ‬حصد‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬مؤخرًا‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬المبتكرين‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬للأدوار‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬لتصميم‭ ‬خدمة‭ ‬المدفوعات‭ ‬الفورية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬البلوك‭ ‬تشين‭ ‬