((Visit Bahrain)) تشارك في معرض ((Unique Travel Fair)) بموسكو لجذب السياح الروس إلى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت شركة « Visit Bahrain » في معرض « Unique Travel Fair » الذي يُقام في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بهدف تعريف السياح الروس بالإمكانات السياحية المميزة التي تقدمها البحرين واستقطابهم إلى المملكة والترويج للمنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي وإبراز المقومات السياحية في البحرين، وذلك ضمن جهود الشركة المتواصلة في تعزيز مكانة المملكة في مختلف المعارض والمحافل السياحية الدولية كوجهة رائدة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.
واستعرضت الشركة خلال المعرض الباقات السياحية المتنوعة التي تقدمها للسياح والتي تشمل تنظيم رحلات سياحية وجولات في مختلف مناطق ومعالم البحرين، وترتيب خدمات النقل والإقامة والمواصلات والبرامج السياحية المخصصة، والتخطيط للوجهات السياحية والأنشطة الترفيهية والعروض الثقافية والحفلات الموسيقية، كما وزعت نشرات على زوار المعرض لتعريفهم بجمال وثقافة البحرين، ودعوتهم إلى استكشاف التجارب الفريدة والاستمتاع بالضيافة البحرينية الأصيلة وما توفره من منشآت سياحية عالية المستوى.
وتحدث ممثل مكتب الشركة في روسيا خلال المعرض عن مقاصد السياحة الفاخرة في مملكة البحرين، والقدرات والإمكانيات الاستثنائية التي تتمتع بها لجذب السياح من جميع دول العالم والتي تتيح للزوار وفقاً لاهتماماتهم استكشاف العروض السياحية التي تزخر بها والتفاعل معها في الوقت الفعلي، كما تحدث عن توفر الخدمات الفاخرة والتجهيزات العصرية والمرافق الراقية في الفنادق والمنتجعات الصحية والمنتزهات الترفيهية في البحرين وفي أشهر وجهات الجذب السياحي فيها.
وقال علي أمر الله الرئيس التنفيذي لـ « Visit Bahrain » إن السوق الروسي يعد من أحد أهم الأسواق المساهمة في تعزيز السياحة في البحرين، وأن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع قاعدة الزوار من السوق الروسي في إطار التزامها الدائم بترسيخ مكانة البحرين كوجهة رائدة في قطاعي السفر والسياحة بالمنطقة والعالم وجذب المزيد من السياح من مختلف الدول، مشيراً إلى أن مشاركة الشركة في هذا الحدث تسلط الضوء على مجموعة من أبرز معالم الجذب السياحي في البحرين، وكذلك التنوع الذي تمثله والذي يجمع بين أصالة التراث الثقافي والحداثة.
وأضاف أمر الله أن المشاركة في معرض «« Unique Travel Fair ستمكن الشركة من الترويج لعروضها وباقاتها السياحية وعناصر الجذب في قطاع السياحة البحريني والتعامل مباشرة مع السوق السياحي الروسي كأحد أهم الأسواق الرئيسية التي حددتها الشركة ضمن استراتيجيتها، بما يسهم في دعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
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