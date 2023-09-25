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((Visit Bahrain)) تشارك في معرض ((Unique Travel Fair)) بموسكو لجذب السياح الروس إلى البحرين

9/25/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Visit ‭ ‬ Bahrain ‮»‬‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬ Unique ‭ ‬ Travel ‭ ‬ Fair ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعريف‭ ‬السياح‭ ‬الروس‭ ‬بالإمكانات‭ ‬السياحية‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬البحرين‭ ‬واستقطابهم‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬والترويج‭ ‬للمنتج‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬وإبراز‭ ‬المقومات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المعارض‭ ‬والمحافل‭ ‬السياحية‭ ‬الدولية‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬السياحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

واستعرضت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬الباقات‭ ‬السياحية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للسياح‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬سياحية‭ ‬وجولات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬ومعالم‭ ‬البحرين،‭ ‬وترتيب‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬والإقامة‭ ‬والمواصلات‭ ‬والبرامج‭ ‬السياحية‭ ‬المخصصة،‭ ‬والتخطيط‭ ‬للوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والعروض‭ ‬الثقافية‭ ‬والحفلات‭ ‬الموسيقية،‭ ‬كما‭ ‬وزعت‭ ‬نشرات‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بجمال‭ ‬وثقافة‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعوتهم‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬التجارب‭ ‬الفريدة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬سياحية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭.‬

وتحدث‭ ‬ممثل‭ ‬مكتب‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬عن‭ ‬مقاصد‭ ‬السياحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والقدرات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬لجذب‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للزوار‭ ‬وفقاً‭ ‬لاهتماماتهم‭ ‬استكشاف‭ ‬العروض‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي،‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬توفر‭ ‬الخدمات‭ ‬الفاخرة‭ ‬والتجهيزات‭ ‬العصرية‭ ‬والمرافق‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬الصحية‭ ‬والمنتزهات‭ ‬الترفيهية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬أشهر‭ ‬وجهات‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬ Visit ‭ ‬ Bahrain ‮»‬‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬الروسي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسواق‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬الشركة‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬الدائم‭ ‬بترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬وجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬التنوع‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬والذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬أصالة‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والحداثة‭.‬

وأضاف‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮««‬ Unique ‭ ‬ Travel ‭ ‬ Fair ‭ ‬ستمكن‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬الترويج‭ ‬لعروضها‭ ‬وباقاتها‭ ‬السياحية‭ ‬وعناصر‭ ‬الجذب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬البحريني‭ ‬والتعامل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬السوق‭ ‬السياحي‭ ‬الروسي‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الشركة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتها،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬إسهامات‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

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