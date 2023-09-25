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((ترافكو)) تجدد حصولها على شهادة الأيزو (22000:2018) وشهادة HACCP

9/25/2023 11:29:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬ترافكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬بصناعة‭ ‬واستيراد‭ ‬وتوزيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تجديد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الأيزو‭ (‬22000:2018‭) ‬وشهادة‭ ‬ HACCP ‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬ TUV ‭ ‬ NORD ‭ ‬وبتصديق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإمارات‭ ‬العالمي‭ ‬للاعتماد‭. ‬

جاء‭ ‬تجديد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬وتدقيق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬المتبع‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬شمل‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ومستوى‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬الشاملة‭. ‬

يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الأيزو‭ (‬22000:2018‭) ‬و HACCP ‭ ‬وقد‭ ‬تكللت‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬التدقيق‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬يضاف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬إلى‭ ‬سلسة‭ ‬إنجازات‭ ‬الشركة‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الاستدامة‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬المعتمدة‭. ‬

‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬عزام‭ ‬مطرجي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬فخرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تجديد‭ ‬شهادة‭ ‬الأيزو‭ (‬22000:2018‭) ‬وشهادة‭ ‬ HACCP ‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬إستراتيجية‭ ‬معيارية‭ ‬تضمن‭ ‬سلامة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شهادة‭ ‬الأيزو‭ (‬22000:2018‭) ‬وشهادة‭ ‬ HACCP ‭ ‬تعدان‭ ‬معياراً‭ ‬دولياً‭ ‬تسعى‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬التفاعل‭ ‬بثقة‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭. ‬

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