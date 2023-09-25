((ترافكو)) تجدد حصولها على شهادة الأيزو (22000:2018) وشهادة HACCP

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت مجموعة ترافكو ش.م.ب، إحدى كبريات الشركات المتخصصة بصناعة واستيراد وتوزيع المواد الغذائية في مملكة البحرين، تجديد حصولها على شهادة الأيزو (22000:2018) وشهادة HACCP الصادرة من الشركة العالمية TUV NORD وبتصديق من مركز الإمارات العالمي للاعتماد.
جاء تجديد هذه الشهادات بعد مراجعة شاملة وتدقيق واسع على النظام المتبع لدى الشركة شمل الأمن الغذائي ومستوى كفاءة الخدمات بالإضافة إلى إجراءات السلامة الشاملة.
يؤكد هذا الإنجاز إستراتيجية الشركة للحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية المتوافقة مع معايير الأيزو (22000:2018) و HACCP وقد تكللت جهود الشركة للسنة الرابعة على التوالي في اجتياز التدقيق الدوري حيث يضاف الحصول على هذه الشهادات إلى سلسة إنجازات الشركة والتي تعكس التزامها الراسخ في تحقيق إستراتيجية الاستدامة بأعلى المعايير العالمية المعتمدة.
وقد صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة عزام مطرجي قائلا: «إنه لمن دواعي فخرنا أن نعلن تجديد شهادة الأيزو (22000:2018) وشهادة HACCP وذلك حرصاً من مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية على تبني إستراتيجية معيارية تضمن سلامة الأمن الغذائي والشفافية في المعاملات التجارية».
وأضاف أن شهادة الأيزو (22000:2018) وشهادة HACCP تعدان معياراً دولياً تسعى كبرى الشركات للحصول عليها مما يتيح للمؤسسات والأفراد التفاعل بثقة مع المجموعة من خلال المعاملات التجارية.
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