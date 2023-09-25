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الجهات الحكومية تحتفي بيوم الوطن

9/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت الوزارات والإدارات الحكومية أمس، باليوم الوطني السعودي الـ 93 ((نحلم ونحقق))، بمشاركة منسوبي ومنسوبات مختلف الجهات، تخلل الاحتفالات عدد من الفقرات، بدءا بترديد السلام الملكي، وكذلك العرضة السعودية، وعرض الرسائل التعبيرية التي سطرها الحضور للقيادة والوطن عبر شاشات تفاعلية، ورفع العلم السعودي، وتوزيع الأعلام على الموظفين والموظفات. كما تضمنت الفعاليات عروضًا لهوية اليوم الوطني 93، فضلًا عن رفع العلم السعودي في الشوارع والطرق الرئيسية.

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