الجهات الحكومية تحتفي بيوم الوطن
التاريخ
9/25/2023 11:28:50 PM
(MENAFN
- Al Watan) احتفلت الوزارات والإدارات الحكومية أمس، باليوم الوطني السعودي الـ 93 ((نحلم ونحقق))، بمشاركة منسوبي ومنسوبات مختلف الجهات، تخلل الاحتفالات عدد من الفقرات، بدءا بترديد السلام الملكي، وكذلك العرضة السعودية، وعرض الرسائل التعبيرية التي سطرها الحضور للقيادة والوطن عبر شاشات تفاعلية، ورفع العلم السعودي، وتوزيع الأعلام على الموظفين والموظفات. كما تضمنت الفعاليات عروضًا لهوية اليوم الوطني 93، فضلًا عن رفع العلم السعودي في الشوارع والطرق الرئيسية.
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