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قوات القيادة المركزية الأميركية تعتقل أبو هليل الفدعاني القيادي في داعش بسورية

9/25/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت القيادة المركزية الأميركية امس، إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بالهيليكوبتر شمال سورية يوم السبت الماضي.
وأضافت في بيان «تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسورية، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات بجميع أنحاء شبكة التنظيم في المنطقة».
وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية «إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم داعش مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة».
وأضاف البيان، أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

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