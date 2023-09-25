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بايدن أميركا ستعترف باستقلال جزر كوك ونييوي في المحيط الهادئ

9/25/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اعتراف الولايات المتحدة رسميا بجزر كوك ونييوي في المحيط الهادئ الاثنين، خلال استضافته قادة إقليميين في خطوة يتوقع ان تثير حفيظة الصين.
وأفاد بايدن بأن واشنطن تعترف بهما كدولتين «مستقلتين وذاتي سيادة» وستقيم علاقات ديبلوماسية معهما، مشيرا إلى أن الخطوة ستسهم في دعم «منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة».
جاء الإعلان في مستهل قمة مع «منتدى جزر المحيط الهادئ» الذي يضم 18 بلدا والذي قال مسؤولون أميركيون خلاله إن الرئيس سيعلن عن موقف أكثر قوة حيال المنطقة.
وأفاد بايدن بأن اتفاقيات الاعتراف بالدولتين ستساعد في الحد من الصيد غير القانوني والتعامل مع التغير المناخي في منطقة تعد عرضة للمخاطر المترتبة عليه فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي.
ورغم عدم تجاوز عدد سكانهما معا العشرين ألف نسمة، إلا أن جزر كوك ونييوي تشكلان منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب الهادئ.
ويحظى البلدان بحكم ذاتي مع «ارتباط حر» بنيوزيلندا، ما يعني أن سياساتهما الخارجية والدفاعية مرتبطة بدرجات متفاوتة بويلينغتون. وبعد تجاهلها نسبيا على مدى عقود، باتت منطقة جنوب الهادئ مسرحا مهما للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين التي يزداد نفوذها.
وكثفت الصين بشكل كبير حضورها الاقتصادي والسياسي والعسكري في منطقة المحيط الاستراتيجية.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته «لا شك في أن جمهورية الصين الشعبية لعبت دورا من نوع ما في هذا كله».
وأضاف أن «نفوذ (الصين) خصوصا في هذه المنطقة، كان عاملا يوجب علينا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي».

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