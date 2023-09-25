Tuesday, 26 September 2023 08:59 GMT

ليبيا اعتقال مسؤولين بتهمة الإهمال خلال كارثة فيضانات درنة

9/25/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مكتب النائب العام في ليبيا إلقاء القبض على عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين للاشتباه في سوء إدارة وإهمال أدى لانهيار سدين، مما تسبب في اجتياح فيضانات للمدينة قبل أسبوعين.
وأوضح المكتب ومقره طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي على 8 مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال العاصفة «دانيال».
وأضاف ان من تم اعتقلهم يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
وأضرم متظاهرون الأسبوع الماضي النار في منزل الغيثي، وقالت الإدارة في شرق البلاد إنها أوقفته عن العمل وفصلت أعضاء مجلس المدينة من مناصبهم.
وألقى سكان غاضبون بالمسؤولية عن كارثة انهيار السدين على السلطات. وكان السدان يمنعان تدفق مياه السيل إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة.
ولم يكتمل قط تعاقد لإصلاح السدين في عام 2007 وسط حرب أهلية بدأت بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
وأول ما انهار جراء الكارثة هو سد أبومنصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة ويحوي خزانه 22.5 مليون متر مكعب (نحو 800 مليون قدم مكعبة) من المياه.
ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1.5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.
وقال النائب العام الليبي في وقت سابق إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات.
بعد إسقاط نظام القذافي تم كل سنة تخصيص ميزانية لإصلاح السدين، لكن لم تبادر أي من الحكومات المتعاقبة إلى بدء الأعمال، بحسب أحد المسؤولين.
وفي تقرير صدر عام 2021 عن ديوان المحاسبة الليبي، انتقد المسؤولون المماطلة في استئناف أعمال الإصلاح في السدين.
وفي نوفمبر 2022، حذر المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور في دراسة من أن «كارثة» تهدد درنة إذا لم تباشر السلطات بصيانة السدين.

MENAFN25092023000130011022ID1107140111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث