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سيئول وواشنطن تطلقان مناورات بحرية وبيونغ يانغ تصف الرئيس الكوري الجنوبي بـ الدمية

9/25/2023 11:27:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما البحرية المشتركة في البحر الشرقي لتعزيز الجهوزية ضد التهديدات العسكرية المتنامية من كوريا الشمالية.
وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن المناورات التي تستمر ثلاثة أيام تشارك بها تسع قطع بحرية وطائرتا دورية من الجانبين.
ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن الأدميرال كيم إن هو، الذي يقود الجانب الكوري الجنوبي خلال المناورات، قوله إن «هذا التدريب سيكون بمنزلة فرصة لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والرد عليها بشكل فعال وتعزيز الموقف الدفاعي المشترك بشكل أكبر».
من جهتها، انتقدت بيونغ يانغ تحذيرات الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بشأن تعاونها العسكري المحتمل مع روسيا، ووصفت تصريحاته بالهستيرية.
ووصف يون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي صفقة أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو بأنها ستعتبر «استفزازا مباشرا» ضد كوريا الجنوبية، وسط مخاوف متزايدة بشأن التعاون العسكري بينهما في أعقاب قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: «الخائن الدمية يون سيوك يول...افترى بشكل خبيث على العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا».
وأضافت:«لقد كانت قمة السخرية أن يتصرف الرئيس الدمية الذي يفتقر للمعرفة السياسية الأولية والحس السليم بالعلاقات الدولية بوقاحة، وتطوع كنافخ بوق ذليل ومكبر صوت للولايات المتحدة».
وتابعت: «لن يستمع أحد في العالم إلى النوبة الهيستيرية للدمية يون سيوك يول الذي له فقط شهرة سيئة مخزية مثل «عدم النضج السياسي» و«الرئيس التنفيذي غير الكفء».

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