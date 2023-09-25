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الهدوء يخيم على النيجر بعد إعلان فرنسا سحب سفيرها وقواتها وألمانيا تتريث

9/25/2023 11:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خيم الهدوء على عاصمة النيجر نيامي أمس غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سفير بلاده والجنود الفرنسيين سيغادرون قريبا، في قرار لاقى ترحيبا لدى بعض السكان الذين تحدثوا لوكالة فرانس برس.
ولم تنظم مظاهرات على غرار الأيام السابقة في المدينة حيث كانت الحركة طبيعية. وانتشر جنود امام حرم السفارة الفرنسية كما كانت آليات عسكرية متوقفة قربها.
وبعد صراع قوة على مدى أسابيع بين باريس والنظام العسكري الذي استولى على السلطة عبر انقلاب نفذه قبل شهرين، أعلن ماكرون أمس الأول أن سفير بلاده في النيجر سيعود إلى فرنسا، وأن قواته ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وهما مطلبان للعسكريين منذ عدة أسابيع.
ورحب الكثير من النيجريين في شوارع العاصمة بهذا القرار.
وقال مرزوق دولا لوكالة فرانس برس في حي يانتالا الشعبي قرب السفارة الفرنسية «يجب ان يغادر العسكريون الفرنسيون فورا لأننا فعليا لسنا بحاجة اليهم».
وأضاف «يقولون إنهم يساعدوننا (لكن) لم نلحظ أي تغيير» في إشارة الى وجود حوالى 1500 جندي فرنسي في النيجر في اطار مكافحة المتطرفين.
وهي وجهة نظر شاطره إياها عبد القاري حسن مايكانو وهو من سكان العاصمة أيضا.
وقال «لقد أحضرت فرنسا جيشها الى هنا منذ فترة طويلة لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على الإرهاب».
ورحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمس الأول بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك «خطوة جديدة باتجاه السيادة».
وقبل انقلاب 26 يوليو كانت النيجر أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل. ويأتي انسحاب الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في هذا البلد، في أعقاب اضطرار القوات الفرنسية إلى الخروج من مالي وبوركينا فاسو بضغط من العسكر الذين تسلموا الحكم في هذين البلدين.
من جهته، أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن بلاده ليست في حاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة، بعد الإعلان الفرنسي.
وخلال زيارة للعاصمة اللاتفية ريجا، قال بيستوريوس إنه لم يصدر قرار بعد من الحكومة الأميركية بخصوص كيفية تصرف واشنطن وأردف: «سننتظر الآن التطورات اللاحقة».
ولفت السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديموقراطي إلى أن قاعدة النقل الجوي الموجودة في العاصمة النيجرية نيامي والتي يوجد بها 100 جندي ألماني مهمة بالنسبة للانسحاب من مالي المجاورة.
وقال الوزير الألماني: «نحن نراقب. سنواصل المتابعة. نضع الأمن نصب أعيننا. لا نرى في الوقت الحالي أننا في حاجة إلى التحرك اليوم».
وتابع بيستوريوس: «فرنسا أعلنت أنها تضمن انسحاب القوات حتى نهاية العام. هذا يعني أنه لايزال هناك بعض الوقت. ليس الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ ردود أفعال متسرعة».

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