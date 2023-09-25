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كوسوفو تنكس الأعلام وتعلن الحداد الوطني بعد مقتل شرطي وواشنطن تدعو بلغراد وبريشتينا لوقف التصعيد

9/25/2023 11:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نكست الأعلام وبدأ التحقيق امس في كوسوفو، بعد 24 ساعة على مقتل شرطي من كوسوفو قرب الحدود الصربية ومطاردة عشرات المسلحين مما ساهم في تأجيج التوتر بين بريشتينا وبلغراد.
وصرح وزير الداخلية جلال سفيتشلا للصحافيين «عمليات البحث مازالت مستمرة. لدينا العديد من الشرطيين على الأرض» مضيفا أنه تم العثور على كميات من «الأسلحة الثقيلة والمتفجرات والمواد الغذائية...» في عدة أماكن.
وأضاف «يمكننا أن نقول بوضوح إن هذه الترسانة كانت مخصصة لمئات المهاجمين الآخرين».
وتابع، أنه يتعين الآن القبض على أعضاء الكومندوز المدججين بالسلاح الذين تحصنوا لساعات امس الأول في دير ويشتبه في قيامهم بقتل الشرطي قرب الحدود الصربية.
كما أعلن وزير الداخلية امس أن ستة أشخاص يشتبه في تورطهم بمقتل الشرطي موجودون الآن في صربيا.
وصرح للصحافة «بحسب معلوماتنا يتلقى ستة إرهابيين العلاج في مستشفى نوفي بازار ونطلب من صربيا تسليمهم فورا إلى سلطات كوسوفو حتى تتم محاكمتهم».
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن محيط دير بانجسكا أغلق ظهر امس وشوهدت آليات الشرطة وقوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (كفور) هناك.
ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بشدة» امس «الهجمات العنيفة» التي استهدفت قوات شرطة كوسوفو داعيا بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد.
كما أعرب الكرملين عن قلقه من الوضع في كوسوفو الذي «يحتمل أن يصبح خطرا» معربا عن دعمه للصرب.
وفي بريشتينا نكست الأعلام وأعلن الرئيس امس يوم حداد وطني تكريما للشرطي الذي قتل.
من جهته، قال بويان إليك، نائب مدير مركز بلغراد للسياسة الأمنية لفرانس برس «الأهم الآن هو البدء بنزع فتيل الأزمة ومنع وقوع حوادث جديدة». واضاف «على المجتمع الدولي وقوة كفور... أن تساعد في ذلك. هناك خطر وقوع المزيد من الحوادث ـ خاصة إذا قامت شرطة كوسوفو كما تفيد التقارير بتفتيش المنازل بحثا عن المهاجمين. وهذا قد يؤدي إلى حوادث جديدة».
واضاف ان الهجوم «سيؤثر بالتأكيد على العلاقات بين بلغراد وبريشتينا المتوترة اصلا. إذا لم تكن هناك وساطة من الاتحاد الأوروبي لن يكون هناك أي اتصال... بعد الأحداث سيتعين على الطرفين التحاور لإيجاد سبل لخفض التصعيد».

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