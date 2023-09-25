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موسكو تشن هجوما على أوديسا وكييف تعلن مقتل قائد روسي

9/25/2023 11:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنت روسيا هجوما «كبيرا» على منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، في وقت أعلنت أنها قتلت قائد أسطول البحر الأسود الروسي.
وقال حاكم أوديسا أوليغ كيبر عبر تليغرام أن موسكو: «هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيرات هجومية ونوعين من الصواريخ»، متحدثا عن «ضربات» عدة من بينها هجوم على «منشأة مرفئية». وأضاف كيبر: «أصيبت مدنية» نقلت إلى المستشفى. وأفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيرة من طراز «شاهد» إيرانية وصاروخين من طراز «أونيكس». وأوضح المصدر نفسه أن 12 صاروخا من نوع «كاليبر» أطلقت «في مناطق عدة مع مسارات معقدة»، مؤكدا أن غواصة شاركت أيضا. في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام أن 4 مسيرات أوكرانية دمرت فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وشمال غرب البحر الأسود. واستهدفت مسيرات أوكرانية منطقة كورسك في جنوب غرب البلاد، حسبما أفاد حاكم المنطقة رومان ستاروفويت عبر تليغرام.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن دبابات أميركية الصنع من طراز أبرامز وصلت إلى البلاد. وأضاف زيلينسكي على تليغرام «أخبار جيدة من وزير الدفاع رستم عمروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا».
وفي السياق، أعلن الجيش الأوكراني أمس أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة نفذها يوم الجمعة الماضي على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

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