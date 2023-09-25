Tuesday, 26 September 2023 08:58 GMT

جهود ديبلوماسية لحل أزمة ناغورني قره باغ

9/25/2023 11:27:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توزعت الجهود الديبلوماسية على خلفية التطورات في إقليم ناغورني قره باغ، بين عاصمتي أذربيجان وأرمينيا، بعد أيام من استعادة باكو السيادة على الإقليم إثر عملية عسكرية خاطفة. وفي مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أرودغان والاذربيجاني إلهام علييف، أكد اردوغان أن علاقات بلاده مع باكو في أعلى مستوياتها، مؤكدا أن أذربيجان نفذت عملية ناجحة ضد ما وصفه بالإرهاب في قره باغ دون إيقاع خسائر في صفوف المدنيين. وأضاف أردوغان أن «انتصار أذربيجان في قره باغ يعزز فرص تطبيع العلاقات في المنطقة»، داعيا أرمينيا لاغتنام فرصة الاستقرار والسلام في المنطقة.
من جانبه، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده أنهت عملية أمنية ناجحة في إقليم قره باغ وحققت الأمن الكامل على حدودها، مؤكدا أن حقوق الأرمن في ناغورني قره باغ ستكون «مضمونة».
وتعهد علييف بتوفير كل ما يحتاج إليه مواطنو الإقليم من غذاء ودواء، مشيرا إلى أن «شعبنا لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمته تركيا وتأكيدها أن قره باغ أرض أذربيجانية».
الى ذلك، اتهمت موسكو امس أرمينيا بالسعي لقطع العلاقات الثنائية بعدما اتهمت يريفان قوات حفظ السلام الروسية بالفشل في منع هجوم عسكري أذربيجاني في منطقة ناغورني قره باغ الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الروسية إن «القيادة في يريفان ترتكب خطأ كبيرا عبر محاولتها المتعمدة تدمير العلاقات متعددة الأوجه والعائدة إلى قرون مع روسيا وجعل البلاد رهينة لألاعيب الغرب الجيوسياسية».
بدوره، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين امس إن روسيا تعتبر أرمينيا حليفتها وستظل على اتصال مع قيادتها لكنها ترفض محاولات يريفان إلقاء اللوم على موسكو في الوضع في الاقليم.
من جانب آخر، وصل وفد أميركي رفيع المستوى إلى العاصمة الأرمينية (يريفان) لبحث التطورات في إقليم قره باغ. ويضم الوفد يوري كيم نائبة وزير الخارجية الأميركي ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور.

MENAFN25092023000130011022ID1107140106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث