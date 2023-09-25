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البحرين استشهاد ضابط وفرد بهجوم إرهابي حوثي عند الحدود الجنوبية

9/25/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت البحرين استشهاد اثنين من جنودها المشاركين في الحرب باليمن، متهمة الحوثيين بالوقوف وراء «العمل الإرهابي» .
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بيانا قالت فيه: تنعى قوة دفاع البحرين عددا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى «عائلات الشهداء الأبطال» سائلة الله تعالى «أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأضاف البيان، جرى صباح الاثنين استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وتابع البيان، جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.
هذا، وقد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن.
وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

MENAFN25092023000130011022ID1107140105

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