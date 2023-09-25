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قطبا جدة يبدآن بالخلود والعين

9/25/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الاتحاد والأهلي إلى بدء مشوار استعادة اللقب الغائب عنهما منذ 2018 للنمور و2016 لقلعة الكؤوس بنجاح، حينما يحلان ضيفين على الخلود والعين، على ملعبي نادي الحزم، ومدينة الملك سعود الرياضية، لحساب دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تتكرر موقعة الرياض والفيحاء للمرة الثانية خلال أيام بعدما تواجها في دوري روشن للمحترفين الجمعة الماضي، ويتقابلان اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الكأس، ويلتقي الفيصلي والطائي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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