قطبا جدة يبدآن بالخلود والعين

قطبا جدة يبدآن بالخلود والعين
التاريخ
9/25/2023 11:18:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح الاتحاد والأهلي إلى بدء مشوار استعادة اللقب الغائب عنهما منذ 2018 للنمور و2016 لقلعة الكؤوس بنجاح، حينما يحلان ضيفين على الخلود والعين، على ملعبي نادي الحزم، ومدينة الملك سعود الرياضية، لحساب دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تتكرر موقعة الرياض والفيحاء للمرة الثانية خلال أيام بعدما تواجها في دوري روشن للمحترفين الجمعة الماضي، ويتقابلان اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الكأس، ويلتقي الفيصلي والطائي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
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