الهلال يفاضل بين 4 لخلافة خيسوس

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الهلال اجتمعت بالمدرب البرتغالي خورخي خيسوس، لمناقشة الأخطاء الفنية التي وقع فيها المدرب خلال الجولات السبع الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأولى مباريات الزعيم في دوري أبطال آسيا، ومنحته فرصة أخيرة لتصحيح المسار أو أنها ستقوم بفك الارتباط بينها وبين المدرب.
وأكدت المصادر أن الإدارة الهلالية وضعت على طاولتها 4 ملفات لمدربين عالميين، لاختيار أحدهم ويعتبر الفرنسي زين الدين زيدان أبرز المرشحين لخلافة خيسوس في حال تمت إقالته، إضافة إلى الإسباني جوليان لوبيتيجي، الذي كان الهدف الأول للإدارة الهلالية، الصيف الماضي، إلا أن وولفرهامبتون رفض التخلى عنه بسهولة، والبرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام الذي كان هدفا أهلاويا خلال الصيف، و الإنجليزي جراهام بوتر.
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