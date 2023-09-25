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الهلال يفاضل بين 4 لخلافة خيسوس

9/25/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الهلال اجتمعت بالمدرب البرتغالي خورخي خيسوس، لمناقشة الأخطاء الفنية التي وقع فيها المدرب خلال الجولات السبع الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأولى مباريات الزعيم في دوري أبطال آسيا، ومنحته فرصة أخيرة لتصحيح المسار أو أنها ستقوم بفك الارتباط بينها وبين المدرب.
وأكدت المصادر أن الإدارة الهلالية وضعت على طاولتها 4 ملفات لمدربين عالميين، لاختيار أحدهم ويعتبر الفرنسي زين الدين زيدان أبرز المرشحين لخلافة خيسوس في حال تمت إقالته، إضافة إلى الإسباني جوليان لوبيتيجي، الذي كان الهدف الأول للإدارة الهلالية، الصيف الماضي، إلا أن وولفرهامبتون رفض التخلى عنه بسهولة، والبرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام الذي كان هدفا أهلاويا خلال الصيف، و الإنجليزي جراهام بوتر.

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