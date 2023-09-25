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طائرة السيدات بين الأصفرين

9/25/2023 11:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) يختتم، اليوم، دوري السيدات للكرة الطائرة في نسخته الأولى بلقاء نهائي مرتقب يجمع الاتحاد والنصر على صالة وزارة الرياضة بالرياض وكانت البطولة شهدت مشاركة 8 أندية.
ووصل الفريقان بعد أن تصدر مجموعتهما بالفوز على الرياض والزلفي ويتوقع أن تحظى المواجهة بالإثارة والمتعة بعد أن قدم الفريقان مستويات مميزة في مباريات الجولة الأولى والثانية.

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