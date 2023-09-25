طائرة السيدات بين الأصفرين

طائرة السيدات بين الأصفرين
التاريخ
9/25/2023 11:18:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) يختتم، اليوم، دوري السيدات للكرة الطائرة في نسخته الأولى بلقاء نهائي مرتقب يجمع الاتحاد والنصر على صالة وزارة الرياضة بالرياض وكانت البطولة شهدت مشاركة 8 أندية.
ووصل الفريقان بعد أن تصدر مجموعتهما بالفوز على الرياض والزلفي ويتوقع أن تحظى المواجهة بالإثارة والمتعة بعد أن قدم الفريقان مستويات مميزة في مباريات الجولة الأولى والثانية.
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