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انطلاق مزاد عنيزة للإبل

9/25/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق، الثلاثاء، مزاد عنيزة للإبل؛ وذلك على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، ويستمر 8 أيام متواصلة، ويُشرف ثاني أيام المزاد أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الذي تابع أعمال المزاد حتى الأعمال النهائية. ونجحت بلدية محافظة عنيزة في تحويل رقعة جرداء متوسطة التلال الرملية إلى مدينة من الخدمات مجهّزة بالإنارة والطرق والخدمات، فيما يهدف المزاد لتفعيل السياحة التراثية والدفع بعجلة تجارة الإبل، وإبراز مكانتها، فهي رمز ارتبط بحياة جيل الأجداد. ويشهد ملاك الإبل والزوار تظاهرة شعبية فريدة تعنى بهذا الإرث الوجداني، فهي التاريخ الذي لازم أبناء الجزيرة منذ القدم، فنظموا بها القصائد والمدائح، واشتمل القاموس اللغوي على أسماء عبّرت عن صفاتها وبديع خلقها، حتى اهتمت بها الدولة إيمانًا بهذا السوق، فهو اقتصاد حيوي وهوية عربية. ويقام على هامش المزاد فعاليات متنوعة، مثل ساحة الأدب والثقافة، وفعالية جادة الإبل، وساحة صنع بحب، وساحة الحرفيين، إضافة إلى خيمة المعارض الحكومية والأسر المنتجة، ومزاد الإبل الذي يقام بصفة يومية.
وقال رئيس اللجنة العليا محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم:"بتوجيه من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، ينطلق مزاد عنيزة للإبل، بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاز وتهيئة موقع المزاد على أكمل وجه.
واختتم: يعد المزاد والفعاليات المصاحبة تجسيداً وتعزيزاً في تعميق الموروث الشعبي السعودي الأصيل، حيث يُمثّل هذا النشاط حراكاً اقتصادياً على مستوى المملكة وتنشيطاً لعمليات البيع والشراء بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة.

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