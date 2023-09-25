انطلاق مزاد عنيزة للإبل

(MENAFN
- Al Watan) ينطلق، الثلاثاء، مزاد عنيزة للإبل؛ وذلك على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، ويستمر 8 أيام متواصلة، ويُشرف ثاني أيام المزاد أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الذي تابع أعمال المزاد حتى الأعمال النهائية. ونجحت بلدية محافظة عنيزة في تحويل رقعة جرداء متوسطة التلال الرملية إلى مدينة من الخدمات مجهّزة بالإنارة والطرق والخدمات، فيما يهدف المزاد لتفعيل السياحة التراثية والدفع بعجلة تجارة الإبل، وإبراز مكانتها، فهي رمز ارتبط بحياة جيل الأجداد. ويشهد ملاك الإبل والزوار تظاهرة شعبية فريدة تعنى بهذا الإرث الوجداني، فهي التاريخ الذي لازم أبناء الجزيرة منذ القدم، فنظموا بها القصائد والمدائح، واشتمل القاموس اللغوي على أسماء عبّرت عن صفاتها وبديع خلقها، حتى اهتمت بها الدولة إيمانًا بهذا السوق، فهو اقتصاد حيوي وهوية عربية. ويقام على هامش المزاد فعاليات متنوعة، مثل ساحة الأدب والثقافة، وفعالية جادة الإبل، وساحة صنع بحب، وساحة الحرفيين، إضافة إلى خيمة المعارض الحكومية والأسر المنتجة، ومزاد الإبل الذي يقام بصفة يومية.
وقال رئيس اللجنة العليا محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم:"بتوجيه من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، ينطلق مزاد عنيزة للإبل، بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة لإنجاز وتهيئة موقع المزاد على أكمل وجه.
واختتم: يعد المزاد والفعاليات المصاحبة تجسيداً وتعزيزاً في تعميق الموروث الشعبي السعودي الأصيل، حيث يُمثّل هذا النشاط حراكاً اقتصادياً على مستوى المملكة وتنشيطاً لعمليات البيع والشراء بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة.
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