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البيرق يتوهج عاليا في أبوعريش

9/25/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت مدارس محافظة أبوعريش شعار فعاليات البيرق السعودي التعليمية، ابتهاجا باليوم الوطني للمملكة الـ93، ورفرف العلم السعودي عاليا في سماء المحافظة، بينما استنفرت 3 جهات ممثلة في تعليم جازان، ومكتب تعليم أبوعريش، ومعلمي وطلاب مدرستي الملك فهد وصلاح الدين الأيوبي، جهودهم في التعريف بالعلم السعودي.
احترام وتقدير
وقف المعلمون والطلاب احتراما وتقديرا للعلم الأخضر، والذي يمثل رمزا وطنيا، وشارك مدير تعليم جازان ملهي عقدي، ومدير مكتب أبوعريش الدكتور إبراهيم محزري وعدد من القيادات التعليمية، 120 طالبا في فعاليات البيرق، والتي تمثلت في: مسيرة البيرق الوطنية، وعروض للخيل، وترديد النشيد الوطني، واستعراض الكشافة والفرق الرياضية، واطلع العقدي على سير البرنامج التعليمي، وأشاد بقدرات ومواهب الطلاب.
ما البيرق؟
يعد البيرق اسما من أسماء العلم، وهو قصة رمز المملكة الأخضر على مر الشعوب، وعرفت المملكة منذ نشأتها بثلاث مسميات هي الراية أو العلم أو البيرق، استحضرت معها دلالات العز والفخر والشموخ، ويتم تنفيذ فعاليات وطنية للتعريف بتقاليد العلم السعودي.
أصبوحة وطنية
أكد مدير مكتب تعليم أبوعريش الدكتور إبراهيم محزري لـ((الوطن))، أنه في هذا اليوم البهيج، أحد أيام الوطن في اليوم الوطني الـ93، حظينا بتشريف إدارة التعليم لمناسبة البيرق، مشيرا إلى أنها تعد أصبوحة وطنية جميلة، تحمل راية البيرق السعودي، وتمثل رمز الوطن، وهي عبارة عن علم مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، ويتوسطه شهادة التوحيد، مؤكدا أنه يوم وطني مجيد نهنئ فيه القيادة الرشيدة، والشعب السعودي، والمجتمع التعليمي في محافظة أبوعريش.

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