البيرق يتوهج عاليا في أبوعريش

(MENAFN
- Al Watan) رفعت مدارس محافظة أبوعريش شعار فعاليات البيرق السعودي التعليمية، ابتهاجا باليوم الوطني للمملكة الـ93، ورفرف العلم السعودي عاليا في سماء المحافظة، بينما استنفرت 3 جهات ممثلة في تعليم جازان، ومكتب تعليم أبوعريش، ومعلمي وطلاب مدرستي الملك فهد وصلاح الدين الأيوبي، جهودهم في التعريف بالعلم السعودي.
احترام وتقدير
وقف المعلمون والطلاب احتراما وتقديرا للعلم الأخضر، والذي يمثل رمزا وطنيا، وشارك مدير تعليم جازان ملهي عقدي، ومدير مكتب أبوعريش الدكتور إبراهيم محزري وعدد من القيادات التعليمية، 120 طالبا في فعاليات البيرق، والتي تمثلت في: مسيرة البيرق الوطنية، وعروض للخيل، وترديد النشيد الوطني، واستعراض الكشافة والفرق الرياضية، واطلع العقدي على سير البرنامج التعليمي، وأشاد بقدرات ومواهب الطلاب.
ما البيرق؟
يعد البيرق اسما من أسماء العلم، وهو قصة رمز المملكة الأخضر على مر الشعوب، وعرفت المملكة منذ نشأتها بثلاث مسميات هي الراية أو العلم أو البيرق، استحضرت معها دلالات العز والفخر والشموخ، ويتم تنفيذ فعاليات وطنية للتعريف بتقاليد العلم السعودي.
أصبوحة وطنية
أكد مدير مكتب تعليم أبوعريش الدكتور إبراهيم محزري لـ((الوطن))، أنه في هذا اليوم البهيج، أحد أيام الوطن في اليوم الوطني الـ93، حظينا بتشريف إدارة التعليم لمناسبة البيرق، مشيرا إلى أنها تعد أصبوحة وطنية جميلة، تحمل راية البيرق السعودي، وتمثل رمز الوطن، وهي عبارة عن علم مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، ويتوسطه شهادة التوحيد، مؤكدا أنه يوم وطني مجيد نهنئ فيه القيادة الرشيدة، والشعب السعودي، والمجتمع التعليمي في محافظة أبوعريش.
MENAFN25092023000089011017ID1107140069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.