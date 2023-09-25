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نعم نحن السعوديين نحلم ونحقق

9/25/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ بداية شبابه، يراود الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حلم كبير باسترداد الرياض وإعادة تأسيس الدولة السعودية. نفذ هذا الحلم بعناية على مرحلتين مهمتين. في عام 1901م، حاول استردادها لكنه اضطر حينها لمغادرتها، ليعود لها في نهاية العام نفسه وبداية عام 1902م.
بدأ في تجميع مؤيديه والبدء بتنفيذ خطته لاستعادة الرياض. انطلق -رحمه الله- في هذه الرحلة مع مجموعة من الرجال، واختبأوا في رمال الجافورة شرقي هضبة الصمان لتجنب الكشف عن وجودهم. بقوا هناك لـ50 يوماً ثم انطلقوا نحو الرياض.
وصلوا إلى ضواحيها وقاموا بتنظيم أنفسهم. قسم الملك عبدالعزيز رجاله إلى ثلاث مجموعات، وشرع هو نفسه في الهجوم بمعية 7 من رجاله. في فجر الخامس من شهر شوال عام 1902م، شهدت الجزيرة العربية عهداً جديداً من البطولة والإصرار، عندما استطاع الملك عبدالعزيز -رحمه الله– تحقيق حلمه باستعادة الرياض ليكتب بذلك بداية جديدة في رحلة الوحدة والاستقرار والتقدم.
كان الملك عبدالعزيز رمزاً للإرادة والتحدي، وقائداً عظيماً، ((والله جاب معزي ثاني)) في إصراره وطموحه وإرادته وهو الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أطلق في 2016 رؤية المملكة 2030، الرؤية الحالمة والطموحة لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحويل البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، في وقت كانت أسواق النفط تعاني من تدني مستوياتها، حيث وصل متوسط سعر النفط حينها إلى 43 دولاراً وهو أقل متوسط له منذ عام 2004. واستناداً إلى هذا التوجه، تم تطوير عدة برامج تندرج جميعها تحت ثلاثة محاور رئيسة هي إنشاء مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأسلط هنا الضوء -على سبيل المثال لا الحصر- على بعض ما تحقق من مستهدفات الرؤية رغم ما مرت به من تحديات اقتصادية خلال جائحة كورونا، فقد ارتفع الناتج المحلي غير النفطي من 1526 مليار ريال في 2016 إلى 1804 مليارات ريال بنهاية 2022، كما تقدمت المملكة في 16 مؤشراً عالمياً في مجال التعليم وحصلت على تصنيف متقدم في مؤشر الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة.
وعلى مستوى الخدمات العدلية والقضائية، كانت 15% فقط منها تقدم رقمياً، تقتصر على تقديم طلبات أو استعلام، وبعد رحلة التحول الرقمي في هذا القطاع منذ إطلاق الرؤية، حقق القطاع العدلي تغيراً حقيقياً حيث تم رقمنة الخدمات القضائية بنسبة 100%، و85% من الخدمات العدلية تقدم رقمياً بشكل كامل.
كما عززت الرؤية قيماً أخرى كالثقافة الصحية وممارسة الرياضة والتطوع، فقد شهد عدد المتطوعين قفزة ملحوظة من 23 ألف متطوع في 2016 إلى أكثر من 650 ألف متطوع بنهاية 2022. وقلت مستويات البطالة بين السعوديين من 12.3% في عام 2016 إلى 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 والذي يعد أدنى مستوى لها منذ 1999.
وفي اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، نقول، نعم نحن السعوديين، نحلم ونحقق.

MENAFN25092023000089011017ID1107140068

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