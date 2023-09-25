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عصر ما بعد الحقيقة

9/25/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يجب ألا نقبل كل شيء؛ إن التفكير فيما إذا كنا نحترم الحقيقة، ومحاولة تجنب كل من يتلاعب بها لمجرد نزوة أو فائدة شخصية، من شأنه أن يسمح لنا باستعادة قيمتها الحقيقية.
تقول القصة الأولى بأنه في قديم الزمان أختار رجلا من قرية تيسًا ليمثل كل أهالي القرية، وألقى عليه خطايا الجميع، ثم أطلقه في البرية؛ كان حلًا جعل جميع أهالي القرية يشعرون بارتياح كبير لتحررهم من خطاياهم - بغض النظر عن نوعية تلك الخطايا.
شعر الجميع بالتحسن، وعلى الرغم من أنهم لم يحددوا خطاياهم أو حتى يكفروا عنها، وافقوا بكل بساطة على تعليقها على التيس، وإن كانت العملية برمتها تمثل منطقًا زائفًا وواضحا لأي أحد منهم، لم تتم مناقشته؛ كان منطقهم ((لماذا التشكيك في وسيلة تمت الموافقة الجمعية عليها لجعل الجميع يشعرون بالتحسن))؟!
الآن ماذا عن التيس؟ فلقد تم اختياره من ضمن القطيع وإرساله إلى البرية لأسباب تتعلق بخطايا الآخرين، وهو لم يفعل شيئًا يستحق عليه النفي! وجد التيس نفسه وحيدًا في برية، معزولًا عن بقية القطيع، في منطقة مجهولة، مجبر فجأة على الاعتماد على نفسه في مواجهة مخاطر الحيوانات المفترسة، وصعوبة العثور على الطعام والقوت والمأوى؛ وعاش حالة عدم الأمان الذي يعيشها أي حيوان داجن دون حماية قطيع! الشاهد هنا: ماذا يفعل الإنسان حينما يريد أن يتخلص من ذنب أو يشعر بالدونية؟ يختار ضحية لكي يرمي عليها كل أخطائه، مجرد أن يتم الإشارة إلى الضحية والتحريض، يتوقف التفكير ويبدأ الهجوم، كلِ يعتبر نفسه الأفضل، وكلٍ سيعتبر نفسه ملاكًا لو أن هنالك فقط من سيحمل الذنوب عنه، عندها سوف يشعرون بالارتياح!
أما القصة الثانية فلقد نشرها بنجامين فرانكلين في صحيفة مشهورة في ذلك الوقت، وتدور حسبما ذكره حول محاكمة سحرة في ((ماونت هولي)) في 12 أكتوبر 1730، حيث تم سحب شخصان متهمان بالسحر: رجل وامرأة لم يتم ذكر اسميهما، إلى حبل المشنقة بالمدينة أمام جمهور تكون من ثلاثة مائة ليتم عرضهما للمحاكمة التي كانت عبارة عن اختباران يحددان ذنبهما، في البداية تم وضع كتاب مقدس كبير على جانب واحد من الميزان. ليجلس كل منهما بدوره على الجانب الآخر من الميزان، ولو رجحت كفة الكتاب على المتهم، لاعتبر ذلك إدانة بالسحر ويتم الشنق، وإذا كان رجحت كفة المتهم على الكتاب المقدس، يعتبر حينها أنه غير مذنب، وعندما رجحت كفة المتهمان تم إجراء الاختبار الثاني حيث يتم ربط يدا المتهم بالحبل ويرمى في النهر، فإن غرق فهو بريء وإن طاف فهو مذنب! عدالة فجة، لكن الاتهامات خطيرة فلقد ذكرت صحيفة بنسلفانيا أن ((المتهمين اتُهموا بجعل خراف جيرانهم ترقص بطريقة غير عادية، وبجعل الخنازير تتحدث وتغني المزامير، مما أثار الرعب والدهشة للرعايا الطيبين والمسالمين في هذه المقاطعة))! حادثة وهمية نشرها فرانكلين، بالطبع بتفاصيل همجية صادمة، على أنها هجاء، مستخدمًا الأسلوب الساخر اللاذع ليبين ما يفعله الخوف والعاطفة عندما يُضرب بعرض الحائط كل تعاليم الدين من الرحمة والإنسانية وإغلاق العقل عند التعامل مع الحقيقة بدلاً من استخدام العقل مع الإنسانية والقيم، والناتج هو التوحش في المعاملة عدى عن تضليل للعدالة! غالبًا ما يستخدم أسلوب السخرية الصادمة كتصحيح للسلوك البشري، يشير المستخدم بهذه الطريقة ضمنًا إلى مسار للعمل عليه لتحسين أو إصلاح أو تغيير هدف السخرية، وعادة ما يترك الأمر للمستهدف كي يستنتج ذلك بذكائه.
في أواخر عام 2016، اختارت مؤسسة قواميس أكسفورد كلمة ((ما بعد الحقيقة)) ككلمة العام، وعرفتها بأنها ((تتعلق أو تشير إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق الموضوعية أقل تأثيرًا في تشكيل الرأي العام من مناشدات المشاعر والمعتقدات الشخصية))، باختصار، يعتقد الناس ما يريدون تصديقه طالما أنهم يشعرون أنه صحيح أو يعطيهم الشعور بالارتياح عن أنفسهم!
هل ينبغي لنا أن نشعر بالقلق الشديد إزاء الأخبار المزيفة التي غزت الإنترنت مؤخرًا، علمًا بأن قصص الخدع قديمة قدم التاريخ؟! نعم، فاليوم ساد الكاذبون ومفبركين الحقائق بشكل مخيف! يعملون على تقديم المعلومات المزخرفة على أنها حقيقية في الروح، بل ويظهرونها على أنها أكثر صدقًا من الحقيقة نفسها!
نحن نعيش في عصر ((ما بعد الحقيقة))؛ أي انتشار الأخبار المزيفة على الإنترنت، مثل التعليقات المهينة التي تكاد تكون تشهيرية يتم تحميلها كل يوم على جميع منصات الإنترنت، تقوم على تشويه سمعة المؤسسات أو الأفراد من خلال التعليقات، التي قد تكون معروفة المصدر أحيانًا وأحيانًا كثيرة ما تكون مجهولة!
عادة ما تجذب الأكاذيب انتباهنا وهذا أمر مفهوم للطرق الإبداعية في العرض، رغم أن فعل الكذب بحد ذاته يظل ينطوي على خبث منفر لنا، المهم لكي يكذب المرء، عادة ما تكون النية لفعل ذلك مسبقة؛ إنها ليست زلة بسيطة، بل أمر بذل عليه جهد وتعب! بالنسبة لمن يكذب، الحقيقة لها قيمة وفقًا لأغراضه الخاصة، ومن هنا ينبع اهتمامه بالتلاعب بها، ليصل إلى مبتغاه؛ المنفعة بأي طريقة، الشهرة أو المال أو الاثنان معًا!
عندما لا ننتبه للأخبار التي ننشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. نحن لا نُعفى من المسؤولية، لأنه من خلال المشاركة بطريقة ما في أعمال تشهيرية؛ أي عندما يبدو أن ما نقوم به ليس مهمًا، أو نعتقد أن ما نقلناه صحيحًا، لأنه عندما يحدث فذلك لأننا توقفنا عن التفكير في حقيقة أن اللغة ليست مجرد وسيلة لنقل الحقائق والأرقام والاستراتيجيات والبراهين والتفنيد، ولكنها أيضًا حاملة للقيم! من المهم أيضًا أن نأخذ في عين الاعتبار أنه بالرغم من أهمية معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، لا يوضح ذلك بشكل كافٍ ما هو مطلوب لتحقيق العدالة للآخرين، والتصرف انطلاقًا من مشاعر إنسانية حقة، فإن المستخدم أو المستهلك للمعرفة لديه الكلمة الأخيرة، ولديه حرية تمكنه من أن يقرر إعادة ترسيخ قيمة الحقيقة؛ أي تجنب الأكاذيب سواء الشخصية أو عن الآخرين، وتجنب الاعتياد على العيش في ظروف يكون فيها الكذب أمرًا معتادًا ورفض أي نقص في الحقيقة بأي طريقة ممكنة، مهما كانت غير واضحة أو خفية!
يحرص الكاذبون على التصدر وجذب الانتباه من خلال خلق الأخبار أو ليّها بطريقة تشد بسهولة المستخدمين من رواد المواقع والوسائط الإلكترونية الذين يستهلكونها والذين بدورهم يعيدون توزيعها؛ وبذلك يعتبرون المشاركون سواء عن قصد أو غير قصد في ((ما بعد الحقيقة))! إن ذلك يعزز عدم الثقة والتوتر في المجتمع، ولهذا السبب، ومن الأهمية بمكان أن ندرك حقيقة ما تشير إليه المعلومات التي نعيد تدويرها دون مراجعة أو تدقيق، لأنه لا يحق لنا أن نتحدث عن القيم إن كنا نشارك بهدمها!

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