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كلمة في وسط كلمة

9/25/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم الوطني السعودي يوم من قائمة الأيام المميزة في السنة تحمل عدة معان سامية، فهي مناسبة يتأكد فيها السمع والطاعة للقيادة الحكيمة، التي تسعى بمواطنيها للوصول إلى قائمة التميز في كافة المجالات لتبقى المملكة العربية السعودية رمزاً لامعاً للريادة بين جميع دول العالم.
الوطن كلمة ثقيلة في معناها عظيمة في مضمونها، هي الهوية لكل مواطن ينتمي إلى هذه البقعة المباركة. الوطن كلمة كتبت بحبر من القلب لتصل بدمويتها إلى شباب الوطن. جميعنا يعلم أن الوطن هو الولاء والفخر والعز والانتماء، فولاؤنا لوطننا هو ولاء بلا حدود ولا قيود وغير منتهية بزمان أو مكان.
إذاً الولاء للوطن ليس كنقطة المطر في المحيط ليس لها صوت أو حركة، لنجعل من وطنيتنا كحركة الموج في المحيط تخرج كل ما في جعبته فتحدث تغيراً وتكشف مكامنه الخفية.
كلنا يعلم ويدرك أن الأعداء من حولنا يسعون حثيثين إلى زعزعة الأمن وبث الفرقة والافتراءات لزلزلة كيان هذه الدولة فهم اتخذوا سياسة منحرفة تعتنق الإفساد وتدمن التخريب، وهم بلا شك خاسرون خائبون فلا الإعلام الفاسد ولا الفكر الضال سيغيران من وضعنا.
المواطنة هي استشعار بأنك جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، فالوطنية الحقة ليست شعرا يتغنى به، وإنما هي حمية غرست في الداخل منذ الصغر بالإدراك التام لتاريخ ومجد هذا الوطن العظيم، وهذا البناء لا يكتمل إلا باكتمال محاضن الغرس وهي البيت والمدرسة والشارع، عندها سينشأ جيل عنده من الإيمان ما يعجز عنه مخربو هذا العصر فيصبح حجرة شاقة في طريقهم. فإذا ما نضجت الوطنية الحقة يكون المرء آنذاك مستمتعاً بالعطاء له أكثر من الأخذ منه.
كلنا يعلم ويدرك أن الأعداء من حولنا يسعون حثيثين إلى زعزعة الأمن وبث الفرقة والافتراءات لزلزلة كيان هذه الدولة فهم اتخذوا سياسة منحرفة شفافة تعتنق الإفساد وتدمن التخريب وهم بلا شك خاسرون خائبون فلا الإعلام الفاسد ولا الفكر الضال سيغير من وضعنا.
بفضل الله، حققت المملكة العربية السعودية إنجازات لافتة على جميع الصعد غنية عن التعريف، وما زالت عجلة التقدم مستمرة فهي مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والحضارة والتطور والإشراف على المستقبل الواعد بإذن الله.

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