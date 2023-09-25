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محمد بن سلمان ومنهجية صناعة التحولات

9/25/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش العالم اليوم قمة عصر الاتصال الذي يجعل كل أجزاء الكرة الأرضية قريبة إلى بعضها قربًا لا فكاك معه من التأثير والتأثر.
إذ لم يعد العالم سهل الانعزال في أقاليم وأقطار بل صار شبكة حية، فكلما زادت مكانة بلد ما في المجتمع الدولي، كلما زادت مسؤوليته الدولية وعظم دوره في السياسة الدولية.
ولذلك فالعالم اليوم أحوج ما يكون لأن يتمثل روح الحوار، لأن الحوار هو البديل العاقل للصراع، ولأن الحوار هو الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية والقومية في هذا العالم المتشابك المصالح.
في هذا الإطار يأتي حوار كبير المذيعين السياسيين في شبكة فوكس نيوز الأمريكية بريت باير، مع الأمير محمد بن سلمان للحديث عن [أكبر قصة نجاح حدثت في القرن الحادي والعشرين].
وكان باير قد اشتهر بمحاورة قادة وزعماء العالم كالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
وتعتبر فوكس نيوز القناة الإخبارية التلفزيونية الأمريكية الأكثر مشاهدة طوال العقدين الماضيين، إذ يصل مشاهديها إلى قرابة 80 مليونًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد لقي الحوار أصداء عالمية واسعة فقد تناقلته قنوات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.
وكانت موضوعات وقضايا كثيرة وكبيرة تناولها الحوار من الممر اللوجستي الذي سيربط بين أوروبا ودول الخليج العربي والهند، إلى العلاقات السعودية الأمريكية، إلى قضية أمن الخليج، إلى السياسة النفطية وموقف الأوبيك، إلى البرنامج النووي الإيراني، والملف الفلسطيني والاقتصاد والسياحة والرياضة، إلى غيرها من الموضوعات الصغيرة أو الكبيرة.
ويأتي هذا الحديث للتأكيد على الإيمان الواعي بالحوار كوسيلة ليس فقط لتوضيح وجهات النظر، وإنما كذلك للسعي الإيجابي لتأكيد الخيار الحضاري. فالمملكة اليوم قوة فاعلة في المسرح العالمي، وتكمن أهميتها في مواقفها المعتدلة، ونفوذها السياسي، وقوتها الاقتصادية، وموقعها الإستراتيجي، ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي.
فعندما ننظر الى واقعنا اليوم نجد أننا نعيش في أكثر العصور التاريخية ثراءً وتمدناً من حيث الخيارات والإمكانات والفرص.
واليوم نقدم نفسنا للعالم بوصفنا دولة حديثة ومتطورة وفعالة ومستقبلية آخذة في التقدم تضيف كل يوم جديدًا وفي هذا يقول الدكتور مجيد قدوري أحد المفكرين البارزين في الأوساط العربية - الأمريكية: أنه على مدى سنوات طويلة لم يحدث تطور لدولة ما في العالم كالذي حدث للمملكة العربية السعودية.
فالنهج الإستراتيجي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - يقوم على فلسفة التطور والتفوق النوعي واستلهام الأفكار والتفكير بطريقة إبداعية وتكريس أوقاتنا للابتكار والإنتاج والذي أتاح للحياة أن تتدفق من حولنا وأتاح لكل فكرة وحدث أن تأخذ مداها في التطلع لما هو أحدث منها لنقدم مفهومًا جديدًا للإنسان المتطور والمفكر والفعال وهنا تتجلى رؤية 2030 التي أعادت صياغة المجتمع من جديد مؤكدة على سلامة وجهتنا وتحولنا الحضاري.
لقد كانت الرؤية قرارًا واعيًا ومنهجًا فكريًا رصينًا أحدثت تغييرًا نوعيًا في الأفكار والرؤى والحقائق وكانت بمثابة الحلم.
فالعالم المتخيل والمشرق الذى أبدعته الرؤية وضعنا في علاقة جديدة وخلاقة مع واقع جديد لنعيش الحياة طبقًا لأفكارنا وقيمنا وعلى ثقة بنتائج أفعالنا فليس هنالك شيئ أفضل في الحياة - كما يقول كورلس وباربوسنز - من أن تكون موجودًا لصناعة حياة الناس وبناء مستقبلهم.
فعندما نستعيد السنوات نجد أن كل الإنجازات التي كانت في مستوى الأحلام في أمس قريب صارت اليوم في متناول اليد.
لقد لاحظ محمد بن سلمان - حفظه الله - بأننا نعيش في عالم متغير ولابد أن تختلف وسائلنا لمواجهة التحدي الكبير لهذا العالم المتغير فأطلق مشروعه الكبير رؤية 2030 واختزل في أعوام قصيرة ما استغرق الدول التي سبقتنا أعوامًا طويلة فانتقلنا من الدولة التي تسعى إلى التطور إلى الدولة التي تصنع التطور مواصلين التقدم ليس من أجل أن نكون شيئًا وإنما من أجل أن نصنع شيئًا واليوم ينظر إلى تطورنا على أنه تطور للعالم ونهضتنا الحديثة على أنها نهضة للعالم.
ولذلك جاءت الرؤية في أوانها فأفسحت المجال للتقدم العلمي والتقني وبناء حياة جديدة تقوم على يقظة التجربة والتفرد النوعي وقدمت تصورًا عمليًا ونوعيًا للحياة الفاعلة وأثرت تأثيرًا عميقًا في الوعي المجتمعي.
فقد رأينا إستجابة الجيل الجديد لفكرة وتطبيقات الرؤية وكان التفاعل مدهشًا حقًا لقد أصبحت تروق للأجيال الجديدة فالجيل الحالي يتلقى التأثيرات بصورة مباشرة وفعالة.
فقد كانت استراتيجية الأمير محمد بن سلمان - مهندس النهضة الحديثة - مؤسسة على العقول المفكرة والكفاءات المبتكرة الخلاقة وصناع التحولات الكبرى والقادة التحويليين وأستطاع - حفظه الله - في أعوام قصيرة أن ينهض ببلد قارة ويضعها في واجهة العالم الحديث.
محمد بن سلمان بوصفه إنسانًا خلاقًا في ذاته بذرة النشاط الإبداعي ونزعة التغيير وإدراكه للواقع الموضوعي وتصوره للتاريخ والعصر يعد اليوم أحد أركان القياده التحويلية في العصر الحديث.
فالأمير محمد بن سلمان يتمتع بقدرات استثنائية ومواهب ومهارات متفردة ويتصف بالإلهام وقوة الشخصية والذكاء والقدرة على رفع المعنويات والفاعلية والدافعية ومحاربة التوقف والجمود.

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