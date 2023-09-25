انتهاء مهلة مركبات نقل السيارات

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للنقل انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات، وسحب المركبات التي ليس لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية المعتمدة.
متطلبات السلامة
وتستهدف الهيئة من الهوية الجديدة تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط، ومكافحة التستر فيه، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.
بطاقات التشغيل
أعلنت الهيئة تفاصيل هذه الهوية في نوفمبر 2022، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات، مع استثناء لمدة عام للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية، وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.
ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في النشاط إلى زيارة موقعها الإلكتروني (tga.gov.sa)، وذلك للاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط، بينما يمكن الرد على الاستفسارات أو تقديم الملاحظات عبر التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد 19929.
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