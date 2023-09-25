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محافظ ضرماء يشارك باحتفالات اليوم الوطني

9/25/2023 11:14:55 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة منسوبي ومنسوبات مكتب التعليم بمحافظة المزاحمية وضرماء التابع لإدارة تعليم منطقة الرياض ومنسوبي المدارس والطلاب مشاعرهم باليوم الوطني 93.
ودون محافظ ضرماء مشاعره اليوم الوطني 93 في رابط إلكتروني أصدره مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء ممثلا في وحدة التوجيه الطلابي بنين.
وقال: مسيرة بناء وازدهار مسيرة حب وولاء اليوم الوطني لبلادي أعزها الله وأدام على وطننا قيادتنا الأمن والأمان والعزة والتمكين.
من جانبه، قال مدير مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء الدكتور عبدالرحمن المرداسي: كل عام والوطن في خير ورقي ورفعة وتقدم وتمكين..93 عاما من الإنجاز والإعجاز... نحلم ونحقق.. وطموحنا هو حنا عنان السماء.
من جانبه، قال الدكتور غازي الحميدي من مكتب الشؤون التعليمية: نحلم ونحقق 93 دمت ذخرا ياوطني سالما مزدهرا فأنت الماضي والحاضر والمستقبل لتبقى رايتك شامخة وخفاقة في الأعالي.
أما المساعد للشؤون المدرسية بالمكتب محمد مسفر البحري فقال اسأله بمنه وكرمه أن يكون عام عز وتمكين للإسلام والمسلمين وأن يحفظ لنا أمننا واستقرارانا وولاة أمرنا يوم وطني مجيد. وأضافت الدكتورة غادة النعيمي: حفظك الله ياوطني ودمت واحة للأمن والأمان.

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