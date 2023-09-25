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سوق 7.. تحول بالبوصلة بعد حرائق مجمع متعب

9/25/2023 11:14:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد سوق 7 الجديد بجدة وجهة للعائلات التي تبحث عن تجربة تسوق شاملة، وتمت تسميته بسوق سبعة لاحتضانه 7 مناطق تعكس التراث السعودي، ويضم السوق أكثر من 70 متجرا حتى الآن، تستقطب الزوار لشراء المنتجات المختلفة والسلع التقليدية أو العصرية أو حتى التذكارات والأغراض يدوية الصنع، والسوق الكائن بحي الجامعة، كان معروفا بمجمع سوق الأمير متعب الشعبي، لكن اندلاع 3 حرائق بفترات سابقة دفع إلى تطوير الموقع ليصبح سوقا جديدا.
حرائق تعرض لها سوق متعب الشعبي
2011
تسبب حريق كبير في إصابة ثلاثة رجال إطفاء واحتراق ثمانية محال تجارية، الأمر الذي استنفر 15 فرقة إطفاء وإنقاذ وسيارات إسعاف.
2013
تسبب انفجار كيبل كهربائي في اندلاع حريق بالسوق، أدى إلى تصاعد الأدخنة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من السوق، ولم تسجل أي إصابات بشرية.
2016
اندلع حريق كبير أسفر عن حرق عدة محلات تجارية، وحاصرت فرق الدفاع المدني ألسنة اللهب للسيطرة على الحريق وتجنب انتقاله لمواقع أخرى.
المناطق الـ 7 بالسوق الجديد
01 المنطقة الغذائية
تضم جميع المنتجات الاستهلاكية
02 منطقة العائلة والترفيه
تجمع بين الأسواق الشعبية والترفيه المناسب لجميع أفراد العائلة
03 منطقة الأزياء
تشمل العديد من محلات الأزياء والإكسسوارات ومحلات الذهب
04 منطقة متعددة الاستخدامات
تشمل المرافق الرياضية والقاعات المتعددة الاستخدامات ومستشفى
05 منطقة الإلكترونيات
تضم جميع المنتجات الإلكترونية والجوالات
06 منطقة مواد البناء
توفر متطلبات الصيانة وإنشاء المباني والتعمير
07 منطقة السيارات
تضم جميع معارض ومستلزمات السيارات

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