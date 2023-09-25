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التنبيه والإنذار للمخالفات البلدية غير الجسيمة

9/25/2023 11:14:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أمانات المناطق رصد المخالفات البلدية بفئة الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة، وفقًا لجدول الجزاءات المحدَّث والمعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
نطاق الترخيص
تم تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، إذ سيتم التنبيه والإنذار في المخالفات غير الجسيمة قبل تطبيقها، وإعطاء مهلة محددة وكافية لإزالة المخالفة، وبعدها سيتم تطبيق الجزاءات والغرامات المعتمدة في اللائحة، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها، وتتضمن لائحة الغرامات البلدية التي حددتها الوزارة، جميع أنواع المخالفات مثل: ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص بلدي، أو العمل بعد انتهاء الرخصة وممارسة نشاط مخالف للرخصة، أو مزاولة أنشطة خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة أو الطرق العامة، أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة، إضافة إلى عددٍ من المخالفات المتعلقة بتجهيزات المحال التجارية.
5 مستويات
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الجدول المحدّث يراعي عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تم تصنيف نسبة السداد لـ 4 مستويات، تشمل المنشآت الكبرى 100 % من قيمة الغرامة، والمنشآت المتوسطة 75 %، والصغيرة 50 %، ومتناهية الصغر 25 % من قيمة الغرامة.
وأكدت الوزارة أن هناك 5 مستويات تحدد قيمة الغرامات مراعاة لتصنيف الأمانات والبلديات، بالإضافة إلى التدرج في احتساب الغرامات للمخالفات غير الجسيمة بحسب مدى التكرار ونوع المخالفة.
إيقاع الجزاء
تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، كما رُوعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
وتضمّن القرار منح المحالّ والمنشآت المشمولة بالجدول فترة تمتد حتى 120 يومًا لتصحيح أوضاعها ابتداءً من 19/ 11/ 1444، بينما تم منح مهلة 90 يومًا لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد.

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