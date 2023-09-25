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4 مطارات تسمح بدخول الأدوية الخاضعة للرقابة

9/25/2023 11:14:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء وضع اشتراطات لنقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية التي يسمح فيها بدخول الأمصال واللقاحات والأدوية التي تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية فقط عن طريق 14منفذا، بالإضافة إلى أن هناك أدوية لا يسمح بدخولها إلا عن طريق 4 مطارات، تشمل الملك خالد في الرياض، والملك عبدالعزيز بجدة، والملك فهد في الدمام، ومحمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، موضحة فيه شروط النقل والتخزين، ومواصفات مؤشرات قياس درجات الحرارة المطلوب توفيرها في الشحنات، والمنافذ التي يسمح من خلالها بدخول الأدوية، والمستحضرات الصيدلانية.
من شروط نقل وتخزين الأدوية
- أن يتم توريد الشحنات عن طريق المنافذ المعتمدة من قِبل الهيئة.
- توريد الأدوية والمستحضرات من بلد المنشأ مباشرة أو حسب ما هو مسجل لدى الهيئة.
- يجب أن يتم التوريد والنقل للمملكة بحاويات مبردة.
- وضع مؤشرات لقياس درجة الحرارة وفق ما هو موضح بجميع الشحنات المستوردة
منافذ تسمح بدخول الأدوية
1- مطار الملك خالد الدولي في الرياض
2- مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
3- مطار الملك فهد الدولي في الدمام
4- مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
5- ميناء الملك عبد العزيز الدولي في الدمام
6- ميناء الملك عبدالله برابغ
7- ميناء جدة الإسلامي
8- ميناء الرياض الجاف
9- منفذ البطحاء
10- منفذ جسر الملك فهد
11- منفذ الخفجي
12- منفذ الحديثة
13- منفذ الطوال
14- منفذ سلوى

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