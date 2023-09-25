أزمة مدافعين تزعج الاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) يبدو أن الاتحاد سيعاني كثيرا خلال الفترة المقبلة، وسيمر بأزمة مدافعين، بعد تأكد إصابة مدافعه الدولي أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي، ليلحق بقائد النمور المصري أحمد حجازي، مما وضع المدرب البرتغالي نونوسانتو في موقف محرج، لا سيما خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، ناهيك عن الصراع الأقوى كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، خصوصا وأنه لا يملك إلا لاعبين في مركز قلب الدفاع هما البرازيلي لويز فليبي، والمخضرم عمر هوساوي، مما سيدفعه إلى تجهيز الشاب سويلم المنهالي العائد من ذات الإصابة أو إعادة الظهير الأيسر الجديد أحمد كادش أو لاعب المحور البرازيلي فابينيو تافاريس إلى مركز قلب الدفاع.
من جهة أخرى، كافأت إدارة النادي الظهير الأيمن في ناديها مهند الشنقيطي بتجديد عقده لمدة 5 مواسم، ليستمر بذلك في صفوف العميد حتى عام 2029، وذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال الفترة الماضية.
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