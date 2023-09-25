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أزمة مدافعين تزعج الاتحاد

9/25/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن الاتحاد سيعاني كثيرا خلال الفترة المقبلة، وسيمر بأزمة مدافعين، بعد تأكد إصابة مدافعه الدولي أحمد شراحيلي بقطع في الرباط الصليبي، ليلحق بقائد النمور المصري أحمد حجازي، مما وضع المدرب البرتغالي نونوسانتو في موقف محرج، لا سيما خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، ناهيك عن الصراع الأقوى كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، خصوصا وأنه لا يملك إلا لاعبين في مركز قلب الدفاع هما البرازيلي لويز فليبي، والمخضرم عمر هوساوي، مما سيدفعه إلى تجهيز الشاب سويلم المنهالي العائد من ذات الإصابة أو إعادة الظهير الأيسر الجديد أحمد كادش أو لاعب المحور البرازيلي فابينيو تافاريس إلى مركز قلب الدفاع.
من جهة أخرى، كافأت إدارة النادي الظهير الأيمن في ناديها مهند الشنقيطي بتجديد عقده لمدة 5 مواسم، ليستمر بذلك في صفوف العميد حتى عام 2029، وذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

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