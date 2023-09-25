لعنة الهاتريك تصيب بوبي

(MENAFN
- Al Watan) لم يستطع مهاجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، إنقاذ ناديه من السقوط على يد النصر، وواصل غيابه عن التهديف بعد أن سجل الهاتريك الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين، والأسرع للاعب جديد في حقبة المحترفين، بعدما استهل البرازيلي، الموسم، بثلاثية تاريخية أمام الحزم في الجولة الافتتاحية للدوري، والتي فاز بها الراقي 3/ 1.
وبعد ذلك، خاض نجم ليفربول السابق، 5 مباريات أخرى، فشل خلالها في التسجيل، ليبقى رصيده عند 3 أهداف فقط.
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