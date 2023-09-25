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لعنة الهاتريك تصيب بوبي

9/25/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يستطع مهاجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، إنقاذ ناديه من السقوط على يد النصر، وواصل غيابه عن التهديف بعد أن سجل الهاتريك الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين، والأسرع للاعب جديد في حقبة المحترفين، بعدما استهل البرازيلي، الموسم، بثلاثية تاريخية أمام الحزم في الجولة الافتتاحية للدوري، والتي فاز بها الراقي 3/ 1.
وبعد ذلك، خاض نجم ليفربول السابق، 5 مباريات أخرى، فشل خلالها في التسجيل، ليبقى رصيده عند 3 أهداف فقط.

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