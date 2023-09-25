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الدون يتفوق على 7 أندية

9/25/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبت نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه ماكينة أهداف لا تهدأ، إذ واصل وضع بصمته التهديفية في كل مباراة مع فريقه، في وقت سيطر قائد النصر، على أرقام دوري روشن التهديفية، حقق معها 5 أرقام تاريخية في 7 جولات.
تاريخي
تمثلت الأرقام التاريخية لقائد النصر، في صدارة ترتيب الهدافين بـ9 أهداف بعد تسجيله هدفين أمام الأهلي في الجولة السابعة، والأكثر صناعة للأهداف بـ4 أهداف، والأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف بـ13 هدفا، والأكثر تسديدا بـ38 تسديدة، والأكثر تسديدا على المرمى بـ19 تسديدة، ووصل اللاعب إلى هدفه رقم 723 في مسيرته مع الأندية، و230 أسيست، وتسجيل 23 هدفا مع النصر في 22 مباراة.
تجاوز
تجاوزت أهداف النجم العالمي كريستيانو رونالدو في دوري روشن، التي بلغت 9 أهداف، أهداف 7 أندية هي: الأخدود صاحب 3 أهداف، والرياض، وأبها، والرائد، والحزم 5 أهداف، والطائي 6 أهداف، والفيحاء 8 أهداف، وتساوت أهداف اللاعب مع أهداف الثلاثي ضمك، والخليج، والشباب الذين سجلوا 9 أهداف لكل منهم، وسجل اللاعب 6 أهداف في المواجهات الكبيرة هذا الموسم، أمام الهلال هدفين في البطولة العربية، ومثلها أمام الشباب والأهلي في الدوري، أثبت معها تأثيره الكبير في مسيرة النصر دوريا.
- 5 أرقام تاريخية للاعب في روشن
-أهداف رونالدو تفوق أهداف 7 أندية
-723 هدفا تاريخيا للاعب
-230 أسيست لقائد النصر
-23 هدفا مع النصر في 22 مباراة

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