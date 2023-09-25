الدون يتفوق على 7 أندية

(MENAFN
- Al Watan) أثبت نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه ماكينة أهداف لا تهدأ، إذ واصل وضع بصمته التهديفية في كل مباراة مع فريقه، في وقت سيطر قائد النصر، على أرقام دوري روشن التهديفية، حقق معها 5 أرقام تاريخية في 7 جولات.
تاريخي
تمثلت الأرقام التاريخية لقائد النصر، في صدارة ترتيب الهدافين بـ9 أهداف بعد تسجيله هدفين أمام الأهلي في الجولة السابعة، والأكثر صناعة للأهداف بـ4 أهداف، والأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف بـ13 هدفا، والأكثر تسديدا بـ38 تسديدة، والأكثر تسديدا على المرمى بـ19 تسديدة، ووصل اللاعب إلى هدفه رقم 723 في مسيرته مع الأندية، و230 أسيست، وتسجيل 23 هدفا مع النصر في 22 مباراة.
تجاوز
تجاوزت أهداف النجم العالمي كريستيانو رونالدو في دوري روشن، التي بلغت 9 أهداف، أهداف 7 أندية هي: الأخدود صاحب 3 أهداف، والرياض، وأبها، والرائد، والحزم 5 أهداف، والطائي 6 أهداف، والفيحاء 8 أهداف، وتساوت أهداف اللاعب مع أهداف الثلاثي ضمك، والخليج، والشباب الذين سجلوا 9 أهداف لكل منهم، وسجل اللاعب 6 أهداف في المواجهات الكبيرة هذا الموسم، أمام الهلال هدفين في البطولة العربية، ومثلها أمام الشباب والأهلي في الدوري، أثبت معها تأثيره الكبير في مسيرة النصر دوريا.
- 5 أرقام تاريخية للاعب في روشن
-أهداف رونالدو تفوق أهداف 7 أندية
-723 هدفا تاريخيا للاعب
-230 أسيست لقائد النصر
-23 هدفا مع النصر في 22 مباراة
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