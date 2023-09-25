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إثارة الرباعيات وغياب للحمراء

9/25/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت جولة نحلم ونحقق ((الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين))، على قدر الطموح وشهدت إثارة كبرى، ومباريات قوية، وظهرت الرباعيات 4 مرات من أصل 9 مباريات بنسبة 44 %، وغاب اللون الأحمر عن الجولة، واستفاد الاتحاد من تعثر الهلال واستعاد صدارة الدوري، وواصل النصر جموحه، وظل ضمك والحزم من دون انتصارات، ووجود 3 حكام أجانب، وعزز كريستيانو رونالدو صدارته للهدافين، وتشارك 5 لاعبين في صدارة أفضل صناع اللعب.

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