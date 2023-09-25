إثارة الرباعيات وغياب للحمراء

إثارة الرباعيات وغياب للحمراء
التاريخ
9/25/2023 11:14:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) كانت جولة نحلم ونحقق ((الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين))، على قدر الطموح وشهدت إثارة كبرى، ومباريات قوية، وظهرت الرباعيات 4 مرات من أصل 9 مباريات بنسبة 44 %، وغاب اللون الأحمر عن الجولة، واستفاد الاتحاد من تعثر الهلال واستعاد صدارة الدوري، وواصل النصر جموحه، وظل ضمك والحزم من دون انتصارات، ووجود 3 حكام أجانب، وعزز كريستيانو رونالدو صدارته للهدافين، وتشارك 5 لاعبين في صدارة أفضل صناع اللعب.
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