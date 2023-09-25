النصر ينقل الخماسيات للكأس

(MENAFN
- Al Watan) نقل النصر نتائجه الكبرى وخماسياته إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وضرب دون رحمة، وحجز مقعده في ثمن نهائي أغلى الكؤوس، بتغلبه على مضيفه أحد 1/5، في المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب دور الـ32 للبطولة الأغلى. سجل للعالمي ساديو ماني ((16 ضربة جزاء))، وسيكو فوفانا ((62))، وأندرسون تاليسكا ((73))، وأيمن يحيى ((81))، وسامي النجعي ((86))، ولأحد كونراد ميشالاك ((45+4)).
ونجح ضمك في تجاوز محطة ضيفه القيصومة، بعدما كسبه 1/2، في المباراة التي احتضنها ملعب الأول. سجل لفارس الجنوب نيكولاي ستانسيو ((31))، وأسان سيساي ((73))، وللقيصومة لاعب ضمك سلطان فقيهي بالخطأ في مرماه ((77)).
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