Tuesday, 26 September 2023 08:56 GMT

النصر ينقل الخماسيات للكأس

9/25/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan) نقل النصر نتائجه الكبرى وخماسياته إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وضرب دون رحمة، وحجز مقعده في ثمن نهائي أغلى الكؤوس، بتغلبه على مضيفه أحد 1/5، في المواجهة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب دور الـ32 للبطولة الأغلى. سجل للعالمي ساديو ماني ((16 ضربة جزاء))، وسيكو فوفانا ((62))، وأندرسون تاليسكا ((73))، وأيمن يحيى ((81))، وسامي النجعي ((86))، ولأحد كونراد ميشالاك ((45+4)).
ونجح ضمك في تجاوز محطة ضيفه القيصومة، بعدما كسبه 1/2، في المباراة التي احتضنها ملعب الأول. سجل لفارس الجنوب نيكولاي ستانسيو ((31))، وأسان سيساي ((73))، وللقيصومة لاعب ضمك سلطان فقيهي بالخطأ في مرماه ((77)).

MENAFN25092023000089011017ID1107140055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث