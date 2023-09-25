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8 مسؤولين على ذمة التحقيق في انهيار سدي درنة

9/25/2023 11:14:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قدر المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة أعداد قتلى فيضانات ليبيا بأنها تتراوح بين 4 آلاف وأكثر من 11 ألفاً. ولا تزال جثث عديد من القتلى تحت الأنقاض أو في البحر الأبيض المتوسط، بحسب فرق البحث، وهو ما أثار احتجاجات سابقة لأن ارتفاع القتلى لم يكن بسبب عاصفة دانيال والفيضانات بل ساعد إهمال سدي مدينة درنة الساحلية اللذين انهارا في هذه الزيادة.
ولهذا ذكر المدعي العام الليبي أنه أمر باحتجاز ثمانية مسؤولين حاليين وسابقين على ذمة التحقيق.
إهمال
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام الصديق الصور، إن النيابة العامة استجوبت، الأحد، سبعة مسؤولين سابقين وحاليين في هيئة الموارد المائية وهيئة إدارة السدود بشأن مزاعم بأن سوء الإدارة والإهمال والأخطاء أسهمت في الكارثة.
وأضاف البيان أنه تم أيضًا استجواب عمدة درنة عبدالمنعم الغيثي، الذي أقيل من منصبه بعد الكارثة.
وأضاف البيان أن المسؤولين الثمانية السابقين والحاليين لم يقدموا أدلة تحفظهم من اتهامات محتملة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة استكمال التحقيق.
وقال المدعي العام إنه سيتم استدعاء ثمانية مسؤولين آخرين للاستجواب.
تحديات هائلة
وكان استجواب المسؤولين وسجنهم خطوة أولى حاسمة من قبل المدعي العام في تحقيقه، الذي من المرجح أن يواجه تحديات هائلة بسبب سنوات القيادة المنقسمة في ليبيا. وتعكس الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق دولي في الكارثة انعدام الثقة العامة العميق في مؤسسات الدولة.
وتم بناء السدود من قبل شركة إنشاءات يوغوسلافية في السبعينيات فوق وادي درنة، وهو وادي نهر يقسم المدينة. كان الهدف منها حماية المدينة من الفيضانات المفاجئة، وهو أمر شائع في المنطقة. ولم تتم صيانة السدود لعقود من الزمن، على الرغم من تحذيرات العلماء من احتمال انفجارها.

طين ومبان
وبعد أسبوعين من انهيار السدود، لا تزال الفرق المحلية والدولية تحفر بين الطين والمباني المجوفة للبحث عن الضحايا. كما يقومون أيضًا بتمشيط البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة درنة بحثًا عن جثث الأشخاص الذين جرفتهم المياه.
وقال تقرير صادر عن هيئة تدقيق تديرها الدولة في عام 2021، إن السدين لم تتم صيانتهما على الرغم من تخصيص أكثر من مليوني دولار لهذا الغرض في عامي 2012 و2013.
وتم التعاقد مع شركة تركية عام 2007 للقيام بصيانة السدين وبناء سد ثالث بينهما. وقالت شركة Arsel Construction Company Ltd. على موقعها على الإنترنت إنها أكملت عملها في نوفمبر 2012. ولم ترد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب مزيدًا من التعليقات.
كارثة الشهر
ومثل انهيار السدين كارثة أدت إلى إرسال جدار من المياه يبلغ ارتفاعه عدة أمتار عبر وسط مدينة ساحلية. المدينة وخلف آلاف القتلى.
حيث انهار السدان خارج مدينة درنة في 11 سبتمبر بعد أن اجتاحتهما العاصفة دانيال، التي تسببت في هطول أمطار غزيرة على شرق ليبيا. وقال مسؤولون، إن انهيار الهياكل أدى إلى غمر ما يصل إلى ربع المدينة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
وضربت العاصفة مناطق أخرى في شرق ليبيا، بما في ذلك بلدات البيضاء وسوسة والمرج وشحات. ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في المنطقة ولجأوا إلى المدارس والمباني الحكومية الأخرى.

تسبب فيضان المياه من السدود في تدمير ما يصل إلى ثلث المساكن والبنية التحتية في درنة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
قال مكتب الأمم المتحدة إن السلطات أخلت الجزء الأكثر تضررا من المدينة، ولم يتبق سوى فرق البحث والإسعاف.
يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 9 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين .

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