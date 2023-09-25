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إثيوبيا تلوم مصر

9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت إثيوبيا انتقادات إلى مصر بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا دون تقدم يذكر، وأكدت الخارجية الإثيوبية، أن ((استمرار مصر في تمسكها بمعاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية ومطالبتها بحصة من المياه)) حالا دون إحراز تقدم في المفاوضات.
وشددت على أنها ((ستواصل عملية التفاوض للوصول إلى نتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المحادثات الثلاثية الجارية)).
وكان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انتهى، مساء الأحد، دون أي تقدم يذكر.
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري محمد غانم، أن الجولة التفاوضية لم تسفر عن تحقيق تقدم، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً بالاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، مضيفا أن أديس أبابا تراجعت عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وقبل ذلك، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن القاهرة ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بالسد الضخم، لافتا إلى أن البلاد تواجه ندرة مائية حادة، حيث يزيد العجز السنوي على %50 من احتياجاتها المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.

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