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انسحاب فرنسا خطوة جديدة في النيجر

9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) شكل إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون بإنهاء بلاده وجودها في النيجر ضربة كبيرة لسياسة فرنسا في أفريقيا، حيث ستنهي وجودها العسكري في النيجر وتسحب سفيرها من البلاد نتيجة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا.
وقال المجلس العسكري في النيجر ردا على ذلك، إن الإعلان يشير إلى ((خطوة جديدة نحو سيادة)) البلاد. و))لم تعد القوى الإمبريالية والاستعمارية الجديدة موضع ترحيب على أراضينا الوطنية. وإن حقبة جديدة من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والسيادة جارية بالفعل.
وجاء إعلان ماكرون بعد أن أصدر قادة الانقلاب بيانا في وقت سابق أنهم سيغلقون المجال الجوي للنيجر أمام الطائرات الفرنسية، التجارية والعسكرية، حتى تتمكن القيادة الجديدة من ((استعادة السيطرة الكاملة على سمائها وأراضيها)).
وقال علي سيكو رمضان، مساعد رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، إن بازوم طلب من ماكرون سحب السفير الفرنسي سيلفان إيتي ((من أجل تخفيف التوتر)). مكافحة الإرهاب
وذكر ماكرون، في مقابلة مع شبكتي ((فرانس-2)) و))تي إف 1)) التلفزيونية، أنه تحدث إلى بازوم وأبلغه أن ((فرنسا قررت إعادة سفيرها، وفي الساعات المقبلة سيعود سفيرنا وعدد من الدبلوماسيين إلى فرنسا)).
وأضاف: ((وسننهي تعاوننا العسكري مع سلطات النيجر لأنها لم تعد ترغب في مكافحة الإرهاب بعد الآن)). وأنه ((سيتم سحب القوات تدريجيا، على الأرجح بحلول نهاية العام، بالتنسيق مع قادة الانقلاب لأننا نريد أن يتم ذلك سلميا)).
وقال، إن الوجود العسكري الفرنسي جاء استجابة لطلب من حكومة النيجر في ذلك الوقت. لكن التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر توقف منذ الانقلاب. وزعم قادة المجلس العسكري أن حكومة بازوم لم تفعل ما يكفي لحماية البلاد من التمرد.
ويخضع المجلس العسكري الآن لعقوبات من قبل القوى الغربية والإقليمية الإفريقية.
مراقبة التطورات
وقالت إنسا جاربا سيدو، الناشطة المحلية التي تساعد الحكام العسكريين الجدد في النيجر في اتصالاتهم، إنهم سيواصلون مراقبة التطورات حتى يغادر السفير الفرنسي البلاد. كما طالب بتحديد موعد نهائي واضح لانسحاب القوات الفرنسية.
وأضافت: ((هذا الإعلان من الرئيس الفرنسي يعلن انتصار شعب النيجر. ومع ذلك، سنتعامل مع الأمر بكثير من التحفظ لأنني لم أعد أؤمن بالسيد ماكرون)).
وأمهل المجلس العسكري في أغسطس السفير الفرنسي 48 ساعة للمغادرة. وبعد انتهاء المهلة دون أن تستدعيه فرنسا، رفع قادة الانقلاب حصانته الدبلوماسية.
وفي نيويورك، اتهمت الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعرقلة المشاركة الكاملة للدولة الواقعة في غرب إفريقيا في الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم من أجل استرضاء فرنسا وحلفائها.
ويقول الخبراء، إنه بعد التدخلات العسكرية المتكررة في مستعمراتها السابقة في العقود الأخيرة، فإن عصر فرنسا ربما انتهى أخيرا، مع تحول أولويات القارة.

خسارة الدعم
وبين رضا لياموري، زميل بارز في مركز سياسات الجنوب الجديد، وهو مركز أبحاث مقره المغرب، إن النيجر ستشعر بخسارة الدعم الفرنسي في حربها ضد الجماعات المتطرفة العنيفة.
وقال: ((كانت فرنسا شريكاً موثوقاً يقدم الدعم لعملياتها، والنيجر ببساطة ليس لديها بديل لملء هذا الفراغ الذي خلفه الفرنسيون، على الأقل على المدى القصير والمتوسط)).
وسحب ماكرون العام الماضي القوات الفرنسية من مالي بعد التوترات مع المجلس العسكري الحاكم بعد انقلاب عام 2020، وأخيرًا من بوركينا فاسو، لأسباب مماثلة. وطلبت الدولتان الإفريقيتان مغادرة القوات الفرنسية.
كما علقت فرنسا عملياتها العسكرية مع جمهورية إفريقيا الوسطى، متهمة حكومتها بالفشل في وقف حملة تضليل ((ضخمة)) مناهضة لفرنسا.

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