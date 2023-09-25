Tuesday, 26 September 2023 08:56 GMT

تحالف دعم الشرعية يكشف تفاصيل استشهاد ضابطين بحرينيين في الحد الجنوبي

9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة صباح اليوم الاثنين.
وإذ تنعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال الأوفياء لدينهم وأمتهم ،
كما تتقدم قيادة القوات المشتركة للتحالف بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي و ذوي الشهداء الأبطال ، وتدعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار. وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائيه خلال الشهر الماضي باستهداف احدى محطات توزيع الطاقه الكهربائية واحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية. وأن مثل هذه الاعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الايجابية التي يتم بذلها سعياً لانهاء الازمة والوصول لحل سياسي شامل. وتؤكد قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها للاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

MENAFN25092023000089011017ID1107140051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث