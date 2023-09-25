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أوكرانيا تعد بمرحلة جديدة من الحرب

9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت السلطات الأوكرانية أنها تخطط لتوسع كبير في حرب الطائرات بدون طيار في الأشهر المقبلة، بعد الاستخدام الناجح لنماذج صغيرة يتم التحكم بها عن طريق سماعات الرأس في الهجمات المستخدمة لتعطيل خطوط الإمداد العسكرية الروسية.
وبعد تسعة عشر شهرًا من الغزو الروسي، ومع استمرار الهجوم المضاد، تريد الحكومة الأوكرانية إنفاق أكثر من مليار دولار لتحديث قدراتها القتالية بالطائرات بدون طيار.
ويقول وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيديروف، إن الحكومة ملتزمة ببناء ((جيش من الطائرات بدون طيار)) على أحدث طراز، وأن قيمته بالنسبة للمجهود الحربي ستكون واضحة بحلول نهاية هذا العام، وقد قامت البلاد بالفعل بتدريب أكثر من 10000 طيار جديد بدون طيار هذا العام، ووعد بأن ((مرحلة جديدة من الحرب ستبدأ قريبًا)).
حياة الجنود
ويبين الخبير الأوكراني أنه سواء تم استخدام الطائرات المسيرة للاستطلاع أو إسقاط القنابل أو الانفجار الذاتي عند الاصطدام، فإن الطائرات بدون طيار توفر المال وتحافظ على حياة الجنود، كما أنها أكثر دقة من المدفعية التقليدية -التي تعاني من نقص في المعروض- ويمكنها إحداث تأثيرات ضخمة، مثل رسم الخرائط في الوقت الحقيقي لساحة المعركة، وتدمير الدبابات والسفن، ووقف التقدم الروسي. هدف مثالي
وتعمل وحدة جيوكوندو بالقرب من بلدة سفاتوف المحتلة في شمال شرق أوكرانيا، وهي أمضت شهورًا في تعديل الطائرات بدون طيار لتمكينها من التحليق بشكل أعمق خلف خطوط العدو، والتهرب بشكل أفضل من الكشف والتخريب الروسي، إن طياري الطائرات بدون طيار جميعهم من المتطوعين، والعديد منهم لم تكن لديهم خبرة عسكرية قبل الغزو الروسي.
المحاولة والخطأ
ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن الاعتماد المتزايد على الطائرات بدون طيار قصيرة المدى المتفجرة على خط المواجهة دفع الروس إلى نشر المزيد من أجهزة التشويش المحمولة، وقد أجبر ذلك وحدة جيوكوندو وآخرين على ابتكار تدابير مضادة مبتكرة.
وبعد ثلاثة أشهر من التجربة والخطأ، اكتشف الجنود الأوكرانيون العاملون في قرية أندرييفكا الشرقية، جنوب باخموت، كيفية تجنب أجهزة التشويش الروسية التي أعاقت طائراتهم بدون طيار لفترة طويلة.
وأدى الإصلاح إلى استعادة القرية في أوائل سبتمبر، وقال متحدث باسم الكتيبة التي استعادت القرية إن انفجار الطائرات بدون طيار كان أمرًا أساسيًا لأنها أجبرت الروس على سحب الأسلحة الثقيلة لمسافة 15 كيلومترًا تقريبًا للبقاء خارج النطاق، لكن طياري الطائرات بدون طيار الأوكرانيين يقولون إن الروس سيتعلمون مما حدث وسيتكيفون مرة أخرى.
أضرار مدمرة
ومنذ الأيام الأولى للحرب، استخدمت روسيا طائرات بدون طيار عسكرية بعيدة المدى لإلحاق أضرار مدمرة وإرهاب نفسي في العاصمة الأوكرانية كييف، وفي مدن أخرى، وبمرور الوقت رد الجيش الأوكراني بإطلاق طائرات بدون طيار عسكرية خاصة به في عمق خطوط العدو، مستهدفًا السفن الحربية في البحر الأسود، ومطارًا في غرب روسيا، وحتى المباني في موسكو، وفقًا لمسؤولين ووسائل إعلام روسية.
وإن تسريع حرب الطائرات بدون طيار قصيرة المدى من قبل وحدات مثل جيوكوندو هو رد مباشر على المشاكل التي واجهتها القوات الأوكرانية هذا الصيف باستخدام الأسلحة التقليدية في محاولة لاختراق الدفاعات الروسية المحصنة، لقد استنزف الهجوم المضاد الذي بدأ في يونيو الأموال والمدفعية والجنود، ولم يحقق الزخم الذي كانت أوكرانيا تأمل فيه.
400 دولار
وفي مواجهة هذه التحديات، شعر قائد فرقة النخبة من الطائرات بدون طيار التي تسمى مجموعة (Asgard)، والتي تشرف على وحدة جيوكوندو، بوجود فرصة، قام القائد، وهو رجل أعمال ثري سابق يُطلق عليه اسم الصيدلي في ساحة المعركة، بتوجيه جنوده للبدء في استهداف الأسلحة الروسية الكبيرة والمكلفة بطائرات بدون طيار صغيرة وغير مكلفة.
وكان المنطق بسيطًا، كما يقول الصيدلي: تكلفة تصنيع الطائرات بدون طيار المتفجرة حوالي 400 دولار، في حين أن القذيفة التقليدية يمكن أن تكلف ما يقرب من 10 أضعاف ذلك، حتى لو تطلب الأمر عدة طائرات بدون طيار للقضاء على دبابة -وهذا يحدث أحيانًا- فإن الأمر لا يزال يستحق ذلك، وكان لهذه الإستراتيجية فائدة إضافية تتمثل في تعريض حياة عدد أقل من الجنود للخطر.
لكن كان عليهم أولاً تعديل الطائرات التجارية بدون طيار بأجهزة وبرامج لتناسب ساحة المعركة، مما يمكنها من اختراق خطوط العدو بشكل أعمق دون أن يتم اكتشافها أو التشويش عليها، وجاء الاختراق من خلال الاستخدام الذكي لعدة طائرات بدون طيار في انسجام تام.
بفضل روح المبادرة التي يتمتع بها، ساعد الصيدلي في تحويل مجموعة من المهندسين ومديري الشركات وصانعي الأفلام إلى قوة قتالية من النخبة، ويقدر أن فريقه المكون من 12 رجلاً، والذي تم تجميعه بمبلغ 700 ألف دولار فقط، قد دمر ما قيمته 80 مليون دولار من معدات العدو.
تحديات اقتصادية
ويتطلع الجيش الروسي -الذي يواجه تحدياته الاقتصادية والعسكرية مع استمرار الحرب في أوكرانيا- إلى تسريع استخدام الطائرات بدون طيار، وكانت روسيا قد عززت إنتاجها قبل غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في أوائل عام 2021، لكن المسؤولين أقروا بأنهم لم يفعلوا ما يكفي، والآن، مع اللحاق بأوكرانيا، يتم إعادة توظيف مراكز التسوق الروسية وتحويلها إلى مختبرات أبحاث ومصانع مخصصة للطائرات بدون طيار، وفقًا لمعهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة.
قال الصيدلي: ((العدو يتعلم بسرعة كبيرة))، لقد لاحظت الحكومة الأوكرانية الابتكار الشعبي الذي قام به أشخاص مثل جيوكوندو والصيدلي؛ والآن تريد تكرار هذه الجهود من خلال ضخ الأموال.

تطور أوكرانيا الطائرات بلا طيار
تبذل قصارى جهدها للاستثمار في إنتاج طائرات بدون طيار مختلفة.
يقدر خبير أوكراني أن الإنتاج المحلي سينمو مائة مرة أعلى من مستوى العام الماضي.
منذ شهر مارس، تم تشكيل ما لا يقل عن ثماني شركات أوكرانية جديدة تصنع طائرات بدون طيار متفجرة، كجزء من المبادرة.
التقدم في الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة فعالية الطائرات بدون طيار وفعاليتها من حيث التكلفة.

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