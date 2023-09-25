Tuesday, 26 September 2023 08:56 GMT

شركات عربية في القائمة السوداء للتصدير بأمريكا

9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 5 شركات من روسيا وشركات من دول عربية وأكثر من 20 شركة من دول أخرى إلى قائمتها السوداء بزعم ((انتهاكها ضوابط التصدير)).
جاء ذلك في بلاغ، نشر الاثنين، في السجل الفيدرالي للوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية.
وقررت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود على الصادرات على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين والإمارات وسلطنة عمان وباكستان وفنلندا.
وقال مكتب الصناعة والشؤون الأمنية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، إن ((هذه المؤسسات، حسب تقييم حكومة الولايات المتحدة، تتصرف بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة)).
وتضمنت القائمة الشركات الروسية Device Consulting LLC وGrant Instrument LLC وSMT Software وStreloy وVSMPO-AVISMA.
وأوضحت السلطات الأمريكية أنها فرضت قيودًا على الشركات الروسية بسبب ((التآمر لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية))، بما في ذلك مساعدة الشركات الخاضعة للعقوبات.

MENAFN25092023000089011017ID1107140049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث