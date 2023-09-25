1.1 مليار ريال مدفوعات عبر QR Code
التاريخ
9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ إجمالي قيمة العمليات عبر تقنية رمز الاستجابة السريعة بالمحافظ الإلكترونية QR Code أكثر من 1.1 مليار ريال خلال خمس السنوات الأخيرة للأعوام من 2018 إلى 2022، بحسب تقارير اقتصادية صادرة عن البنك المركز السعودي، وارتفعت نسبة الزيادة في قيمة العمليات بين عامي 2021 و2022 إلى 70%.
MENAFN25092023000089011017ID1107140048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.