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1.1 مليار ريال مدفوعات عبر QR Code

9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي قيمة العمليات عبر تقنية رمز الاستجابة السريعة بالمحافظ الإلكترونية QR Code أكثر من 1.1 مليار ريال خلال خمس السنوات الأخيرة للأعوام من 2018 إلى 2022، بحسب تقارير اقتصادية صادرة عن البنك المركز السعودي، وارتفعت نسبة الزيادة في قيمة العمليات بين عامي 2021 و2022 إلى 70%.

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