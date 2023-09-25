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85 % من الشركات بالمملكة تتوقع نموا في الإيرادات

9/25/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر تقرير حديث أن 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى مما حققته خلال العام 2023.
وكشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة.
الأكثر تفاؤلا
أشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية هي الأكثر تفاؤلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال نمو الأعمال هذا العام، تليها كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
حيث أبدت 93% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بالعام 2022، لتأتي بذلك في صدارة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مجالات الدعم
وأبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه، هي: تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93%)، والوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية (92%)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91%). ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول على بيانات ورؤى أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.
قنوات الدفع المتعددة
حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (99%)، ورقمنة العمليات التجارية (98%)، والوصول إلى التدريب والدعم والتطوير (96%) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.
وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبيةً متزايدةً في المملكة العربية السعودية، فقد استخدم 89% من المستهلكين في المملكة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي.
أبرز مؤشرات ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة:
85 % تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى من ما حققته
الشركات في المملكة الأكثر تفاؤلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيال نمو الأعمال هذا العام
93 % متفائلة حيال نمو الأعمال هذا العام
مجالات الدعم الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول عليه ونسبة تحققه في المملكة
تدريب الموظفين وتحسين المهارات= 93%
الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية =92%
امتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات =91%
محفزات رئيسية لنمو الأعمال بالمملكة:
99 % قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة
98 % رقمنة العمليات التجارية
96 % الوصول إلى التدريب والدعم والتطوير
89 % من المستهلكين في المملكة استخدموا طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي.

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